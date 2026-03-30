Penduduk Joo Chiat dilengkapi kemahiran tangani kebakaran kediaman
Mar 30, 2026 | 1:53 PM
Pada Hari Kesediaan Menghadapi Kecemasan di Joo Chiat, kira-kira 300 orang penduduk diajar cara menggunakan alat pemadam api melalui sesi tunjuk ajar pemadaman kebakaran secara langsung oleh pegawai Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF). - Foto ZAOBAO
Kesedaran awam mengenai pencegahan dan pengendalian kebakaran di kediaman mesti dipertingkatkan, kata Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri), Encik Edwin Tong.
Ketika kebakaran kediaman di Singapura semakin meningkat, penduduk perlu tahu langkah-langkah yang patut diambil sekiranya kebakaran berlaku, kata Encik Tong semasa melancarkan inisiatif untuk melengkapkan penduduk Joo Chiat dengan kemahiran tersebut pada 29 Mac.
