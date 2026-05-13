Kebakaran di Golden Landmark, orang ramai dilihat berkumpul di luar bangunan
May 13, 2026 | 10:30 PM
Satu kebakaran berlaku di bangunan Golden Landmark yang menempatkan Village Hotel Bugis pada malam 13 Mei.
Dalam jawapannya kepada Berita Harian, jurucakap Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) berkata pihaknya diberitahu tentang satu kebakaran di 390, Victoria Street pada 8.45 malam itu.
