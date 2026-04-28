Kebebasan menggunakan selat antarabangsa, seperti Selat Melaka dan Selat Hormuz, bagi laluan perkapalan merupakan satu hak di bawah undang-undang antarabangsa dan bukannya satu keistimewaan yang boleh dibayar atau dibawa berunding.

Menjelaskan demikian semasa ucapan sulungnya di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) di New York, Amerika Syarikat, pada 27 April, Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, berkata mana-mana bentuk hakisan undang-undang antarabangsa terhadap hak sedemikian di sebuah rantau boleh mewujudkan sesuatu yang menjadi ikutan, “yang bahaya bagi semua rantau lain”.