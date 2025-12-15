Seorang doktor gigi dari Singapura, Dr Edward Wong (kanan) dan isterinya, Cik Karin Lee (dua dari kanan), yang sedang bercuti bersama kembar tiganya dan anak bongsu lelaki mereka di Sydney, Australia, mendapati diri mereka berada di tengah-tengah satu serangan keganasan apabila seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pengunjung di Pantai Bondi pada 14 Disember. - Foto ihsan KARIN LEE

Seorang doktor gigi dari Singapura, Dr Edward Wong (kanan) dan isterinya, Cik Karin Lee (dua dari kanan), yang sedang bercuti bersama kembar tiganya dan anak bongsu lelaki mereka di Sydney, Australia, mendapati diri mereka berada di tengah-tengah satu serangan keganasan apabila seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pengunjung di Pantai Bondi pada 14 Disember. - Foto ihsan KARIN LEE

Keluarga S’pura terselamat dalam kejadian cemas di Pantai Bondi, hargai bantuan penduduk Sydney

Percutian santai sebuah keluarga Singapura seramai enam orang di Sydney, Australia, dikejutkan dengan kejadian tembakan di Pantai Bondi pada 14 Disember.

Ini telah mengorbankan sekurang-kurangnya 16 orang dan mencederakan puluhan yang lain.

Mengimbas detik itu, Cik Karin Lee, 44 tahun, dan Dr Edward Wong, 49 tahun, memberitahu The Straits Times (ST) dalam satu temubual telefon, mereka berada di pantai terkenal itu sekitar 1 petang waktu Australia (10 pagi waktu Singapura) bersama anak perempuan kembar tiga mereka yang berusia 12 tahun, serta seorang anak lelaki berusia lima tahun.

Keluarga tersebut berada di Sydney sejak 6 Disember lalu bagi meraikan kejayaan tiga anak perempuan mereka lulus Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE), dan dijadualkan pulang ke Singapura pada 15 Disember.

Menurut Cik Lee, suasana ketika mereka tiba di pantai tersebut sangat tenang dengan mentari bersinar terang. Kelihatan banyak keluarga yang membawa anak kecil mereka juga di situ untuk bersantai.

Selepas meletakkan barangan mereka, anak-anaknya kemudian langsung menuju ke kawasan perairan pantai untuk bermandi dan bermain bersama.

Sekitar lima jam kemudian, ketika keluarga itu bersiap untuk berkemas, mereka tiba-tiba terdengar bunyi kuat persis tembakan.

Dr Wong mula menyedari keadaan tidak normal.

“Tembakan itu berterusan seketika. Kemudian, kami nampak burung camar pantas berterbangan dan orang ramai mula panik.

“Kami juga dapat mendengar bunyi siren polis, ambulans dan hon kereta dari jauh. Ketika itu, saya tahu memang ada sesuatu yang tidak kena,” kata Dr Wong, seorang doktor gigi.

Beliau tangkas bertindak demi membawa anak-anaknya ke tempat selamat.

Mujur, isterinya yang ke tandas, sempat kembali dan keluarga tersebut terus berlari pantas meninggalkan kawasan pantai itu.

Tiada masa untuk mengumpulkan barangan peribadi atau pakaian, kata Cik Lee, yang merupakan penolong guru tadika.

“Kami hanya membawa dompet, telefon, kad kredit dan wang — apa yang sedia ada pada kami.

“Kereta sorong anak, beg dan barang beli-belah kami tinggalkan, dan kami keluar dari kawasan pantai dengan berkaki ayam,” katanya.

Yang paling penting, pasport mereka ada dengan mereka.

Dalam kekecohan itu, mereka terpisah seketika daripada salah seorang anak perempuan mereka.

Anak mereka itu pula hampir terperangkap dalam kejadian rempuhan orang ramai untuk tempoh beberapa minit yang dirasakan ibarat ‘merangkak’ perlahan.

Keenam-enam mereka terus berlari sehingga ke puncak sebuah bukit, di mana anggota polis sudah tiba dan memberi isyarat kepada orang ramai supaya terus bergerak ke kawasan lebih selamat.

Kejadian tembakan itu berlaku semasa satu acara cuti keagamaan Yahudi di pantai itu. Daripada 40 individu yang cedera, dua daripadanya merupakan anggota polis.

Menurut laporan agensi berita Reuters, seorang suspek lelaki bersenjata ditembak mati, manakala seorang lagi berada dalam keadaan kritikal.

Cik Lee menjelaskan beliau tidak tahu berapa lama atau berapa jauh mereka berlari sehingga kakinya terasa lenguh.

Apabila mereka berhenti di ruang masuk sebuah apartmen kediaman di situ untuk bersembunyi, mereka terdengar pasangan suami isteri dari tingkat dua memanggil mereka dan seorang lagi wanita untuk menumpang di rumah mereka seketika demi keselamatan.

Cik Lee dan keluarganya duduk di situ selama beberapa jam sebelum keadaan mula reda. Mereka mendengar berita tentang serangan keganasan yang mencemaskan ramai itu.

“Pasangan itu baik, malah memberi kami air minuman sementara kami berteduh di rumah mereka.

“Kami malahan dihantar ke hotel kerana banyak jalanan ditutup. Kejadian itu amat menakutkan tetapi kami bersyukur ada penduduk Sydney sebaik mereka yang Tuhan kirimkan untuk membantu kami,” jelas Dr Wong.

Memandangkan Pantai Bondi ditutup bagi siasatan, ibu saudara Dr Wong yang menetap di Sydney telah bersetuju untuk membantu keluarga itu mengambil semula barangan mereka.

Dr Wong berkata percutian tersebut, yang merupakan lawatan pertama keluarganya ke Australia, tetap merupakan satu pengalaman yang menakjubkan. Malangnya, mereka berkunjung pada waktu yang salah dek kejadian ngeri itu.