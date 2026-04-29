Polis: Tiada tindakan lanjut berhubung angka edaran SPH Media, tiada asas jenayah
Apr 29, 2026 | 1:50 PM
Bangunan SPH Media di Toa Payoh North. - Foto fail
Polis tidak akan mengambil sebarang tindakan lanjut berhubung dakwaan angka edaran SPH Media yang dikatakan ditokok tambah, selepas siasatan mendapati tiada asas untuk sebarang pertuduhan jenayah.
Dalam kenyataan pada 29 April, polis berkata siasatan itu meneliti pekerja dan pengarah – bekas dan semasa – di SPH Media.
