Kemalangan maut di Chinatown: Wanita didakwa sebabkan kematian budak 6 tahun, cederakan ibu
Apr 8, 2026 | 4:41 PM
Timbalan Pendakwa Raya (DPP) Vishnu Menon telah memohon agar perbicaraan kes itu ditangguhkan selama enam minggu, memandangkan siasatan masih lagi dijalankan. - Foto fail
Pemandu kereta yang terlibat dalam kemalangan maut di Chinatown pada 6 Februari, yang meragut nyawa seorang budak perempuan berusia enam tahun dan mencederakan ibunya dengan parah, telah didakwa pada 8 April.
Wanita berusia 38 tahun itu, ditemani suaminya, tiba di Mahkamah Negara sekitar 8.25 pagi.
