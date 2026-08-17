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Kerjaya manusiawi: Tabur bakti temui jati diri
Sempena Hari Kemanusiaan Sedunia pada 19 Ogos, kakitangan Palang Merah Singapura kongsi pengalaman santuni anggota masyarakat di mana-mana jua
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Aug 17, 2026 | 5:30 AM
Apabila menyebut tentang kerja kemanusiaan, ramai membayangkan doktor yang bertugas di kawasan perang, pasukan penyelamat di lokasi bencana atau sukarelawan yang dihantar ke negara yang dilanda krisis.
Namun, bagi dua kakitangan Palang Merah Singapura (SRC), kerja kemanusiaan tidak semestinya bermula di luar negara.
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