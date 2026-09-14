Kesatuan Pekerja Buruh dan Perdagangan Singapura (SMMWU) – sebuah kesatuan di bawah Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) – serta beberapa badan bukan pemerintah lain menggesa bekas pekerja firma True Group untuk tampil memohon bantuan yang diperlukan.

Meskipun True Fitness dan True Yoga tidak mempunyai kesatuan pekerja, terdapat sebilangan kakitangan syarikat berkenaan yang merupakan anggota SMMWU, jelas satu kenyataan pada 14 September. 

Kesatuan gabungan itu sedang dalam proses menyalurkan sokongan yang diperlukan bagi membantu anggota terjejas. 

Kenyataan itu menambah bahawa satu sesi pemadanan pekerjaan yang dianjurkan oleh Institut Pekerjaan dan Daya Kerja (e2i), Persatuan Instruktor dan Jurulatih Nasional (Nica) serta SMMWU bagi bekas pekerja True Fitness dan True Yoga bakal diadakan pada 17 September.

Setiausaha Agung SMMWU, Encik Andy Lim, berkata anggota kesatuan dan pekerja boleh mendapatkan sokongan dari segi bantuan pemadanan pekerjaan, panduan serta nasihat berhubung hal tempat kerja menerusi sesi tersebut.

Selain itu, pasukan keahlian SMMWU akan berada di lokasi bagi membantu anggota mereka.

Pekerja yang layak dalam kalangan warga Singapura atau penduduk tetap (PR) juga boleh menerima lebih banyak sokongan kerjaya menerusi skim Sokongan Pencari Kerja (JS) SkillsFuture dengan menyertai aktiviti pencarian kerja anjuran e2i.

“Skim JS menyediakan sokongan kewangan sementara sehingga $6,000 bagi tempoh enam bulan untuk individu yang hilang pekerjaan bukan atas kerelaan sendiri,” ujar Encik Lim.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Leftenan Muda Kedua Saiful Azhar Saifuddin, Perkhidmatan Negara, kepimpinan tentera

Dari padang bola ke hutan, NS bentuk diri pegawai muda sebagai pemimpin

Sep 12, 2026 | 8:35 PM
Encik Muhammad Danish Sham berkata kerjasama dengan ibu bapa penting dalam menangani pengurangan penggunaan bahasa Melayu di luar bilik darjah.

Guru jadi inspirasi semarakkan pembelajaran Bahasa Melayu

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
Pekerja membina sebahagian pagar sempadan yang dipasang tentera Thailand di antara Thailand dengan Kemboja di daerah Pong Nam Ron, wilayah Chanthaburi, pada 10 September. Pembinaan tembok sepanjang 8.4 kilometer itu menyusuli pertempuran maut antara kedua-dua negara tahun lalu, sedang Bangkok dan Phnom Penh kini berunding di Singapura dalam usaha menyelesaikan pertikaian maritim yang berlarutan lebih dua dekad.

Kemboja, Thailand mula rundingan antarabangsa pertikaian tuntutan bertindih maritim

Sep 14, 2026 | 1:53 PM
Cik Kapur Devi Sah sebak ketika memeluk anaknya, Encik Sanjay Sah, sebaik beliau tiba di rumah mereka di Kampung Tilathi Koiladi, Daerah Saptari, Nepal, pada 13 September. Encik Sah terselamat selepas terperangkap selama sembilan hari dalam terowong sebuah stesen janakuasa hidro susulan banjir besar dan tanah runtuh yang melanda Nepal pada 26 Ogos

Terselamat sembilan hari dalam terowong, pekerja Nepal kembali ke pangkuan keluarga

Sep 14, 2026 | 11:37 AM
pulau seraya, orang laut, keluarga, asnida daud

Asnida Daud jejak salasilah keluarga rentasi pulau demi eratkan silaturahim

Sep 13, 2026 | 5:30 AM
pulau bukom, penambakan, pulau barat

Pakar, bekas penduduk gesa sejarah, warisan pulau barat dipelihara

Sep 13, 2026 | 5:30 AM
Gunung Anak Krakatau memuntahkan bahan gunung berapi ke udara ketika meletus di Selat Sunda, Indonesia, pada 5 September. Gunung berapi itu kini berada pada Tahap Tiga, iaitu tahap amaran kedua tertinggi.

Pakar: Gunung Anak Krakatau pendam bahaya lebih besar

Sep 14, 2026 | 5:30 AM
Perhimpunan Agung Umno 2026, hala tuju politik, PRU16

Perhimpunan Agung Umno 2026 fokus kelangsungan hala tuju politik jelang PRU16

Sep 8, 2026 | 7:03 PM
kes kemalangan maut di Tampines, Pihak pendakwaan, memohon hukuman penjara antara 12 tahun sembilan bulan dengan 13 tahun setengah, pemandu, larangan pandu

Nahas maut di Tampines: Pendakwa Raya mohon jel 13½ tahun, larangan pandu seumur hidup

Sep 7, 2026 | 7:15 PM
Indranee Rajah, Kumpulan Kerja Perkahwinan, Keibubapaan

Kos besarkan anak, jagaan kanak-kanak antara tumpuan Rapat Hari Kebangsaan

Aug 15, 2026 | 9:21 PM

Syarikat induk True Group, Kontafarma, dalam laporan tahunannya melaporkan bahawa setakat akhir 2025, ia mempunyai seramai 257 kakitangan bagi perniagaan kecergasannya di Singapura.

Persatuan industri seperti Pakatan Kecergasan Singapura (SFA) – sebuah persatuan kecergasan dan kesejahteraan bukan pemerintah – turut menawarkan bantuan kepada anggota terjejas.

Dalam satu kenyataan kepada The Business Times (BT), Presiden serta pengasas bersama SFA, Encik Sean Tan, berkata persatuan itu sedang bekerjasama dengan rakan kongsi bagi membantu kakitangan, pekerja dan pekerja bebas yang pernah berkhidmat dengan True Group untuk mencari pekerjaan baharu.

SFA sedang bekerjasama dengan rakan kongsi, termasuk Nica serta e2i NTUC.

SFA dianggotai sebahagian besar gimnasium, studio dan pusat latihan kecergasan khas di Singapura, termasuk Fitness First, Virgin Active, Anytime Fitness dan Yoga Movement.

Namun, Encik Tan menambah bahawa persatuan itu tidak akan terlibat dalam sebarang usaha untuk menuntut semula gaji atau komisen yang belum dibayar kepada kakitangan, pekerja mahupun pekerja bebas syarikat berkenaan.

“Penyelesaian sementara telah dilantik dan sebarang pengagihan, sekiranya ada, akan mengikut prosedur mereka selaras dengan peruntukan ketidakmampuan bayar yang berkaitan,” kata Encik Tan, yang juga Pengerusi True Group sehingga 2022.

Selain pekerja, persatuan lain turut menghulurkan sokongan kepada pengguna yang terjejas akibat penutupan secara mengejut itu.

Persatuan Pengguna Singapura (Case) turut menghubungi penyelesaian sementara True Group dan berkata pihak mereka akan terus mendapatkan penjelasan mengenai aturan bagi pengguna terjejas, termasuk “maklumat yang diperlukan pengguna bagi mengemukakan tuntutan mereka”.

Dalam satu hantaran di Facebook pada 11 September, Presiden Case, Encik Melvin Yong, berkata mereka dengan keahlian yang belum digunakan atau pakej prabayar dengan True Fitness atau True Yoga boleh menghubungi Case untuk mendapatkan bantuan di talian 6277 5100 atau melayari www.case.org.sg.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
SFA bantu lebih 200 kakitanganTrue Fitness, True Yoga terjejas cari kerja Sep 13, 2026 | 3:11 PM
True Fitness dan True Yoga akan ditutup; pelanggan rugi lebih $63,000Sep 11, 2026 | 6:03 PM
ntuccaseKecergasan