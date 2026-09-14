Kesatuan Sekerja Buruh dan Perdagangan Singapura (SMMWU) – sebuah kesatuan di bawah Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) – serta beberapa badan bukan pemerintah lain menggesa bekas pekerja firma True Group agar tampil memohon bantuan yang diperlukan.

Meskipun True Fitness dan True Yoga tidak mempunyai kesatuan sekerja, terdapat sebilangan kakitangan syarikat berkenaan yang merupakan anggota SMMWU, jelas satu kenyataan pada 14 September. 

Kesatuan gabungan itu sedang dalam proses menyalurkan sokongan yang diperlukan bagi membantu anggota terjejas. 

Kenyataan itu menambah bahawa satu sesi pemadanan pekerjaan yang dianjurkan oleh Institut Pekerjaan dan Daya Kerja (e2i), Persatuan Instruktor dan Jurulatih Nasional (Nica) serta SMMWU bagi bekas pekerja True Fitness dan True Yoga bakal diadakan pada 17 September.

Setiausaha Agung SMMWU, Encik Andy Lim, berkata anggota kesatuan dan pekerja boleh mendapatkan sokongan dari segi bantuan pemadanan pekerjaan, panduan serta nasihat berhubung hal tempat kerja menerusi sesi tersebut.

Selain itu, pasukan keahlian SMMWU akan berada di lokasi bagi membantu anggota mereka.

Pekerja yang layak dalam kalangan warga Singapura atau penduduk tetap (PR) juga boleh menerima lebih banyak sokongan kerjaya menerusi skim Sokongan Pencari Kerja (JS) SkillsFuture dengan menyertai kegiatan pencarian kerja anjuran e2i.

“Skim JS menyediakan sokongan kewangan sementara sehingga $6,000 bagi tempoh enam bulan untuk individu yang hilang pekerjaan bukan atas kerelaan sendiri,” ujar Encik Lim.

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Syarikat induk True Group, Kontafarma, dalam laporan tahunannya melaporkan bahawa setakat akhir 2025, ia mempunyai seramai 257 kakitangan bagi perniagaan kecergasannya di Singapura.

Persatuan industri seperti Pakatan Kecergasan Singapura (SFA) – sebuah persatuan kecergasan dan kesejahteraan bukan pemerintah – turut menawarkan bantuan kepada anggota terjejas.

Dalam satu kenyataan kepada The Business Times (BT), Presiden serta pengasas bersama SFA, Encik Sean Tan, berkata persatuan itu sedang bekerjasama dengan rakan kongsi bagi membantu kakitangan, pekerja dan pekerja bebas yang pernah berkhidmat dengan True Group agar mencari pekerjaan baharu.

SFA sedang bekerjasama dengan rakan kongsi, termasuk Nica serta e2i NTUC.

SFA dianggotai sebahagian besar gimnasium, studio dan pusat latihan kecergasan khas di Singapura, termasuk Fitness First, Virgin Active, Anytime Fitness dan Yoga Movement.

Namun, Encik Tan menambah bahawa persatuan itu tidak akan terlibat dalam sebarang usaha untuk menuntut semula gaji atau komisen yang belum dibayar kepada kakitangan, pekerja mahupun pekerja bebas syarikat berkenaan.

“Penyelesaian sementara telah dilantik dan sebarang pengagihan, sekiranya ada, akan mengikut prosedur mereka selaras dengan peruntukan ketidakmampuan bayar yang berkaitan,” kata Encik Tan, yang juga Pengerusi True Group sehingga 2022.

Selain pekerja, persatuan lain turut menghulurkan sokongan kepada pengguna yang terjejas akibat penutupan secara mengejut itu.

Persatuan Pengguna Singapura (Case) turut menghubungi penyelesaian sementara True Group dan berkata pihak mereka akan terus mendapatkan penjelasan mengenai aturan bagi pengguna terjejas, termasuk “maklumat yang diperlukan pengguna bagi mengemukakan tuntutan mereka”.

Dalam satu hantaran di Facebook pada 11 September, Presiden Case, Encik Melvin Yong, berkata mereka dengan keahlian yang belum digunakan atau pakej prabayar dengan True Fitness atau True Yoga boleh menghubungi Case untuk mendapatkan bantuan di talian 6277-5100 atau melayari pautan, www.case.org.sg.

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