Ganjaran Healthpoint bagi tarik lebih ramai penderma darah, atasi kekurangan
Ganjaran Healthpoint bagi tarik lebih ramai penderma darah, atasi kekurangan
Potensi krisis bekalan darah dijangka berlaku pada 2033, bilangan penderma belia yang makin sedikit
Apr 15, 2026 | 4:54 PM
Ganjaran Healthpoint bagi tarik lebih ramai penderma darah, atasi kekurangan
Sekitar 130,000 unit darah dikumpulkan setiap tahun dan kini terdapat lebih daripada 77,000 penderma – 1.3 peratus daripada jumlah penduduk Singapura. - Foto ST
Dengan potensi krisis bekalan darah yang dijangka berlaku pada 2033 dan bilangan kumpulan penderma belia yang semakin berkurangan, pihak berkuasa memperkenalkan insentif baru untuk menarik dan mengekalkan penderma darah, termasuk memberikan ganjaran Healthpoint.
“Masa sukar akan datang. Kita perlu mula mengambil langkah untuk menangani cabaran ini,” kata Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung pada 15 April.
