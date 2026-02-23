SPH Logo mobile
Jaga kesihatan usus sepanjang Ramadan

Kesihatan
Jaga kesihatan usus sepanjang Ramadan

Refluks asid, kembung perut, sembelit, cirit-birit masalah lazim semasa berpuasa
puasaRamadan
Feb 23, 2026 | 5:30 AM
Dr Benjamin Yip
Dr Benjamin Yip

Jaga kesihatan usus sepanjang Ramadan

Kesihatan, usus, berpuasa
Dr Benjamin Yip, Pengarah Perubatan dan Pakar Perunding Gastroenterologi Alpha Digestive & Liver Centre. - Foto ihsan BENJAMIN YIP

Dengan persediaan yang teratur dan berperingkat, serta pilihan pemakanan yang bijak sepanjang Ramadan, ramai individu boleh berpuasa dengan lebih selesa.

Menjaga kesihatan usus dalam tempoh ini turut membantu mengekalkan kesejahteraan keseluruhan.

puasaRamadan
