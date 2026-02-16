SPH Logo mobile
Berpuasa dengan selamat bagi pesakit kencing manis

Kesihatan
Berpuasa dengan selamat bagi pesakit kencing manis

Penting dapat penilaian doktor lebih awal, pelarasan ubat selain pantau paras gula secara berkala
Feb 16, 2026 | 5:30 AM
NUR FATHIN AWALLUDIN
Berpuasa dengan selamat bagi pesakit kencing manis

sakilah omar, diabetes, kencing manis, puasa, ramadan, kesihatan
Cik Sakilah Omar, memantau kadar gula dalam darahnya menggunakan kit pemantauan glukosa, langkah penting bagi pesakit kencing manis yang ingin berpuasa. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Bagi Cik Sakilah Omar, amalan Ramadannya bermula sebelum tibanya bulan puasa.

Beliau akan berjumpa doktor dahulu demi mendapatkan ‘lampu hijau’ untuk berpuasa.

