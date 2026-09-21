Jerebu boleh menyebabkan tekak terasa pedih, batuk dan ketidakselesaan ketika bernafas.

Golongan warga emas serta mereka yang menghidap penyakit kronik berdepan risiko lebih tinggi apabila mutu udara merosot.

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JEREBUjaga kesihatan