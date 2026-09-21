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Sekilas Berita
Jerebu: Zarah halus boleh susup ke peparu, ancam pesakit kronik
Jerebu: Zarah halus boleh susup ke peparu, ancam pesakit kronik
Jika jerebu tambah buruk orang ramai dinasihat pantau bacaan PSI dan PM2.5 serta kurangkan kegiatan fizikal berat di luar selain guna pelitup
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Foto ihsan DR LYE TIN FONG
Foto AFP
Sep 21, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Jerebu: Zarah halus boleh susup ke peparu, ancam pesakit kronik
Jerebu boleh menyebabkan tekak terasa pedih, batuk dan ketidakselesaan ketika bernafas.
Golongan warga emas serta mereka yang menghidap penyakit kronik berdepan risiko lebih tinggi apabila mutu udara merosot.
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