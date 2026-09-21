Jerebu: Zarah halus boleh susup ke peparu, ancam pesakit kronik Jika jerebu tambah buruk orang ramai dinasihat pantau bacaan PSI dan PM2.5 serta kurangkan kegiatan fizikal berat di luar selain guna pelitup

1 of 2 Foto ihsan DR LYE TIN FONG Foto AFP