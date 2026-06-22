Terdapat dua jenis kecederaan sukan yang utama dalam kalangan kanak-kanak iaitu kecederaan akut dan kecederaan akibat penggunaan bahagian tubuh secara berlebihan.

Kecederaan akut sering berlaku dalam sukan kontak seperti ragbi, bola sepak dan bola keranjang.

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