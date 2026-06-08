Seorang lelaki menerima suntikan vaksin Covid-19 di sebuah pusat perubatan di Singapura pada 8 Mac 2021. Pakar kesihatan menegaskan vaksinasi dan penjagaan diri seperti mencuci tangan serta memakai pelitup muka ketika tidak sihat masih menjadi pertahanan terbaik ketika kes Covid-19 kembali meningkat di Singapura. - Foto REUTERS

Seorang lelaki menerima suntikan vaksin Covid-19 di sebuah pusat perubatan di Singapura pada 8 Mac 2021. Pakar kesihatan menegaskan vaksinasi dan penjagaan diri seperti mencuci tangan serta memakai pelitup muka ketika tidak sihat masih menjadi pertahanan terbaik ketika kes Covid-19 kembali meningkat di Singapura. - Foto REUTERS

Peningkatan semula kes Covid-19 di Singapura sejak beberapa minggu kebelakangan ini kembali mengingatkan masyarakat bahawa virus tersebut masih wujud dan terus beredar dalam komuniti walaupun dunia kini memasuki fasa endemik.

Walaupun ramai rakyat Singapura sudah kembali menjalani kehidupan seperti biasa tanpa sekatan ketat seperti ketika pandemik dahulu, pakar penyakit berjangkit menegaskan bahawa langkah perlindungan asas seperti vaksinasi, penjagaan kebersihan diri dan pemantauan kesihatan masih sangat penting, khususnya bagi golongan berisiko tinggi.

Terdahulu Agensi Penyakit Berjangkit Singapura (CDA) melaporkan jumlah anggaran kes Covid-19 bagi minggu 10 hingga 16 Mei meningkat kepada sekitar 12,700 kes, berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya.

Ini bermakna berlaku peningkatan sekitar 59 peratus dalam tempoh hanya seminggu.

Dalam tempoh sama, purata kemasukan harian ke hospital akibat Covid-19 meningkat daripada 56 kepada 73 pesakit sehari.

Bagaimanapun, jumlah pesakit yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi (ICU) masih rendah dengan purata hanya satu kes sehari.

Menurut CDA, keadaan itu menunjukkan walaupun jangkitan meningkat, kebanyakan kes masih berada pada tahap ringan atau sederhana dan sistem kesihatan negara masih mampu mengawal situasi dengan baik.

“Seperti penyakit pernafasan endemik lain, gelombang Covid-19 secara berkala dijangka berlaku sepanjang tahun,” menurut CDA dalam kenyataan rasmi.

“Tiada petunjuk bahawa varian yang sedang menular di Singapura lebih mudah berjangkit atau menyebabkan penyakit lebih serius berbanding varian terdahulu.”

Covid-19 kini sebahagian kehidupan harian

Pakar penyakit berjangkit menjelaskan bahawa peningkatan kes Covid-19 ketika ini sebenarnya sesuatu yang dijangka kerana virus tersebut kini berada dalam fasa endemik, sama seperti influenza.

Perunding kanan Hospital Universiti Nasional (NUH), Dr Nares Smitasin, berkata lonjakan kes berlaku apabila tahap imuniti masyarakat mula menurun selepas beberapa bulan menerima vaksin atau pulih daripada jangkitan terdahulu.

“Kami menjangkakan lonjakan bermusim kerana imuniti daripada strain terdahulu atau vaksin secara semula jadi akan berkurangan dari semasa ke semasa,” katanya.

Beliau berkata apabila masyarakat mula terdedah kepada varian baharu, tubuh manusia akan membina semula tahap imuniti terkini secara berperingkat.

Menurut Dr Nares, NUH kini menyaksikan peningkatan sederhana kes Covid-19, namun keadaan itu masih dianggap normal bagi virus pernafasan endemik.

“Corak seperti ini memang berlaku dalam penyakit seperti influenza, di mana jangkitan akan meningkat dalam gelombang tertentu apabila imuniti masyarakat menurun dan subvarian baharu muncul,” katanya.

Evolusi virus dan perjalanan antarabangsa

Pengarah Perubatan Parkway Shenton, Dr Lim Wee Peng, pula berkata peningkatan kes Covid-19 dipengaruhi beberapa faktor termasuk evolusi virus, perjalanan antarabangsa dan peningkatan interaksi sosial.

“Gelombang baharu jangkitan berlaku apabila penurunan imuniti digabungkan dengan perubahan virus, aktiviti perjalanan dan peningkatan percampuran sosial,” katanya.

Menurut beliau, perkara paling penting ketika ini ialah memastikan golongan rentan terus mendapat perlindungan sewajarnya.

“Perkara utama bukan sekadar jumlah kes meningkat, tetapi memastikan golongan seperti warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik terlindung daripada penyakit serius,” katanya.

Pakar berkata walaupun ramai orang kini melihat Covid-19 seperti selesema biasa, virus itu masih boleh menyebabkan komplikasi serius kepada individu tertentu, terutama mereka yang mempunyai imuniti lemah.

Vaksin masih perlindungan paling penting

Pihak berkuasa kesihatan menegaskan vaksin Covid-19 masih menjadi benteng utama dalam mengurangkan risiko komplikasi serius, kemasukan ke hospital dan kematian.

CDA mengesyorkan individu berusia 60 tahun ke atas, penghuni rumah jagaan warga emas serta individu yang mudah terdedah kepada penyakit serius supaya memastikan vaksinasi mereka sentiasa dikemas kini.

Golongan tersebut disarankan mendapatkan dos tambahan sekitar setahun selepas dos terakhir.

Petugas kesihatan dan individu yang tinggal bersama golongan berisiko tinggi juga digalakkan menerima vaksin.

Vaksin Covid-19 kini boleh diperoleh di klinik perubatan umum dan poliklinik terpilih di seluruh Singapura.

Pakar berkata ramai individu masih mempunyai perlindungan baik hasil vaksinasi terdahulu, namun imuniti tersebut boleh berkurangan dari semasa ke semasa.

Menurut garis panduan rasmi, individu yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 juga masih boleh mendapatkan perlindungan vaksin mengikut kategori umur masing-masing.

Kebersihan tangan masih sangat penting

Selain vaksinasi, pakar turut mengingatkan masyarakat supaya tidak mengabaikan amalan kebersihan diri yang mudah tetapi sangat berkesan.

Pakar Pencegahan Jangkitan dan Epidemiologi dari Hospital Besar Singapura, Profesor Madya Piotr Chlebicki, berkata ramai masih memandang rendah kepentingan mencuci tangan dengan betul.

“Tindakan mudah seperti mencuci tangan dengan kerap dan betul kekal sebagai perlindungan paling berkesan terhadap jangkitan,” katanya.

Menurut beliau, virus dan bakteria boleh merebak melalui sentuhan tangan atau permukaan yang disentuh ramai orang seperti pemegang pintu, telefon bimbit, troli pasar raya dan butang lif.

Beliau mengesyorkan orang ramai mencuci tangan menggunakan sabun sekurang-kurangnya 20 saat termasuk membersihkan belakang tangan, celah jari dan bawah kuku.

Jika sabun dan air tidak tersedia, penggunaan sanitasi tangan berasaskan alkohol sekurang-kurangnya 60 peratus boleh digunakan sebagai alternatif.

Jangan abaikan simptom ringan

Pakar juga mengingatkan orang ramai supaya tidak mengabaikan gejala ringan seperti sakit tekak, batuk ringan atau hidung berair.

Menurut panduan kesihatan, individu yang mengalami simptom seperti demam, batuk, sakit tekak, kesukaran bernafas atau hilang deria bau perlu segera mendapatkan pemeriksaan doktor.

“Walaupun simptom anda ringan, berjumpalah doktor. Pengesanan awal membolehkan rawatan dimulakan lebih cepat dan membantu melindungi ahli keluarga daripada jangkitan,” menurut panduan tersebut.

Pakar berkata ramai individu kini cenderung menganggap simptom ringan hanyalah selesema biasa dan meneruskan aktiviti harian seperti biasa, sekali gus meningkatkan risiko penularan dalam komuniti.

Pelitup muka masih relevan

Walaupun pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan di kebanyakan tempat, pakar berkata ia masih penting terutama ketika seseorang tidak sihat atau berada di tempat sesak.

Menurut Profesor Chlebicki, pelitup muka bertindak sebagai penghalang fizikal bagi mengurangkan kemasukan virus ke dalam hidung dan mulut.

Beliau berkata pelitup muka pembedahan mampu menghalang titisan besar yang mengandungi virus, manakala pelitup muka N95 memberi perlindungan lebih tinggi kerana mampu menapis partikel kecil termasuk virus.

Namun beliau menegaskan pemakaian pelitup muka sahaja tidak mencukupi tanpa langkah lain seperti vaksinasi dan kebersihan tangan.

Masyarakat kini lebih bersedia berbanding awal pandemik

Berbanding ketika pandemik mula melanda dunia pada 2020, Singapura kini berada dalam keadaan jauh lebih bersedia.

Tahap vaksinasi yang tinggi, kesedaran masyarakat dan sistem kesihatan yang lebih mantap membantu negara menghadapi peningkatan kes dengan lebih baik.

Namun pakar berkata cabaran utama kini ialah memastikan masyarakat terus berwaspada tanpa panik dan tidak mudah percaya kepada khabar angin di media sosial.

Dalam dunia digital hari ini, maklumat palsu boleh merebak lebih cepat daripada virus itu sendiri.

Justeru, pakar kesihatan menasihatkan orang ramai supaya mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi dan terus mengamalkan langkah perlindungan asas yang telah terbukti berkesan sejak awal pandemik.