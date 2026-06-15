Topik diikutiPergi ke BHku
Pakar: Kes Covid-19 masih terkawal, usah panik
Premium
Pakar: Kes Covid-19 masih terkawal, usah panik
Virus tular dalam fasa endemik; vaksinasi main peranan penting kekalkan perlindungan
Pakar: Kes Covid-19 masih terkawal, usah panik
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jun 15, 2026 | 5:30 AM
Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) berkata jumlah anggaran kes Covid-19 meningkat kepada 12,700 kes pada minggu 10 hingga 16 Mei, berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya.
Purata kemasukan harian ke hospital turut meningkat daripada 56 kepada 73 kes.
Laporan berkaitan
CDA: Dakwaan varian Covid-19 lebih berbahaya tidak benarMay 29, 2026 | 7:59 PM
Kes Covid-19 di S’pura naik kepada 12,700 dalam semingguMay 21, 2026 | 8:37 PM