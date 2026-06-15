Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) berkata jumlah anggaran kes Covid-19 meningkat kepada 12,700 kes pada minggu 10 hingga 16 Mei, berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya.

Purata kemasukan harian ke hospital turut meningkat daripada 56 kepada 73 kes.

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