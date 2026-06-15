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Penyakit jantung dalam kalangan wanita lazim sukar dikesan
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Penyakit jantung dalam kalangan wanita lazim sukar dikesan
Penyakit jantung dalam kalangan wanita lazim sukar dikesan
Seorang wanita memegang dada sambil menunjukkan tanda kesakitan akibat serangan jantung. Penyakit jantung dalam kalangan wanita sering hadir dengan gejala tidak tipikal seperti sesak nafas, keletihan, loya, sakit di leher, rahang atau belakang, menyebabkan ia mudah terlepas pandang dan lewat didiagnosis. - Foto fail
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Jun 15, 2026 | 5:30 AM
Gejala serangan jantung berbeza antara lelaki dengan wanita disebabkan gabungan faktor biologi, anatomi dan sosial, yang membawa kepada perbezaan dalam cara gejala muncul serta cabaran dalam diagnosis.
Lelaki biasanya mengalami gejala klasik serangan jantung iaitu sakit dada.
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