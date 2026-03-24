Saudi terima 1.68j anggota jemaah umrah antarabangsa sepanjang Ramadan 2026
Lebih 33j hidangan buka puasa buat anggota jemaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dari 18 Feb hingga 19 Mac
Mar 24, 2026 | 12:09 PM
Jemaah yang menunaikan ibadah umrah berkumpul di Kompleks Masjidil Haram di Kota Suci Makkah, Arab Saudi, pada 20 Mac untuk menunaikan solat Aidilfitri bagi menandakan berakhirnya bulan suci Ramadan. - Foto AFP
RIYADH: Arab Saudi merekodkan lebih 1.68 juta anggota jemaah umrah antarabangsa sepanjang Ramadan 2026, sekali gus mencerminkan peningkatan ketara jumlah kehadiran anggota jemaah ke Tanah Suci.
Kementerian Haji dan Umrah memaklumkan anggota jemaah dari 155 negara memasuki negara itu sepanjang bulan suci berkenaan, dengan pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi memastikan kelancaran ibadah.
