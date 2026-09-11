SingHealth akan ditetapkan sebagai pusat tumpuan bagi agensi atom Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA), di bawah satu inisiatif yang bertujuan bagi membantu negara-negara anggota menubuhkan atau memperluaskan keupayaan dalam bidang seperti perubatan nuklear.

Sebagai pusat tumpuan di bawah inisiatif Rays of Hope IAEA, SingHealth akan menyokong usaha agensi tersebut untuk memperkukuh keupayaan serantau dalam onkologi sinaran, radiologi, perubatan nuklear, dan fizik perubatan, kata Kementerian Kemampanan dan Alam Sekitar (MSE) dalam satu kenyataan pada 11 September.

Menteri Kemampanan dan Alam Sekitar, Cik Grace Fu, akan menyaksikan penetapan tersebut di luar Persidangan Agung IAEA di Vienna, Austria. Beliau akan berada di sana dari 13 hingga 15 September.

Teknologi nuklear boleh diaplikasikan untuk mencegah, mendiagnosis dan merawat penyakit. Sebagai contoh, perubatan nuklear menggunakan radiasi untuk memberikan maklumat diagnostik tentang fungsi organ-organ tertentu seseorang, atau untuk merawatnya.

Menurut The Straits Times, pusat-pusat tumpuan adalah institusi-institusi yang terlibat dalam penjagaan dan penyelidikan kanser, menurut laman web IAEA.

Mereka dipilih berdasarkan kecemerlangan klinikal, program pendidikan dan kapasiti penyelidikan mereka, serta berfungsi sebagai hab serantau untuk latihan, penyelidikan, dan pertukaran kepakaran, kata MSE.

Setakat Disember 2025, terdapat 18 pusat sedemikian di seluruh dunia.

Semasa lawatan tersebut, Cik Fu, yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Hubungan Perdagangan Singapura, akan menyampaikan kenyataan kebangsaan Singapura.

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Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (tiga dari kiri) menyokong usaha pengumpulan dana Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF) di Masjid Al-Istighfar pada 11 September. Bersama beliau ialah (dari kiri) Timbalan Pengarah, Dana Masyarakat di Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Encik Shamsul Hadi Jangarodin; Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) RLAF, Encik Adnan Abdul Hamid; Pengarah Kanan Sektor Satu Masjid, Encik Zalman Putra Ali; Pengerusi Masjid Al-Istighfar, Ustaz Sadiqul Amin Mazlan; dan Timbalan Pengerusi Masjid Al-Istighfar, Encik Raihan Mohamed Wapa.

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Beliau akan menegaskan sokongan dan kerjasama berterusan Singapura dengan IAEA mengenai penggunaan sains dan teknologi nuklear secara aman.

Ini di samping mengetengahkan usaha berterusan Singapura untuk memperkukuhkan keupayaan domestik dalam menilai keselamatan nuklear.

Ini termasuk persiapan Singapura untuk melaksanakan fasa pertama Semakan Infrastruktur Nuklear Bersepadu (INIR) pada 2027.

Dalam fasa ini, IAEA akan menghimpunkan satu pasukan pakar antarabangsa untuk melawat Singapura dan membuat penilaian bebas mengenai keupayaan negara merentasi 19 bidang utama.

Ini termasuk keselamatan nuklear, pengurusan sisa radioaktif dan perancangan kecemasan.

Singapura belum membuat keputusan sama ada tenaga nuklear boleh menjadi sebahagian daripada campuran tenaganya pada masa hadapan, tetapi sedang mengambil langkah-langkah untuk mengkaji kebolehlaksanaan penggunaannya.

Cik Fu juga akan bertemu Ketua Pengarah IAEA, Encik Rafael Grossi, dan pihak berkepentingan kanan di seluruh sektor nuklear awam, untuk membincangkan perkembangan terkini dalam teknologi reaktor termaju, keselamatan serta peraturan nuklear.

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