S’pura pertingkat langkah kesihatan awam bagi cegah penularan penyakit campak
Ia susulan 12 kes baru dilaporkan antara 1 Feb dengan 24 Mac
Mar 31, 2026 | 5:55 PM
Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) mengingatkan orang ramai bahawa cara paling berkesan untuk mencegah jangkitan campak adalah melalui pengambilan vaksin. - Foto REUTERS
Agensi Penyakit Berjangkit (CDA) akan melaksanakan langkah kesihatan awam yang dipertingkat bagi membantu membendung penularan penyakit campak atau measles, menyusuli 12 kes baru yang dilaporkan antara 1 Februari dengan 24 Mac.
Kesemua 12 kes tersebut melibatkan individu yang menetap di Singapura, dengan enam daripadanya baru membuat perjalanan ke luar negara.
