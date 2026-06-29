Encik Kamal ialah seorang warga emas yang mendukung tanggungjawab menjaga isterinya yang sering memerlukan rawatan perubatan.

Walaupun beliau sendiri mempunyai masalah kesihatan dan sudah bersara, Encik Kamal tetap menjaga isterinya sepenuh masa.

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