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Tiga kisah penduduk perlihat peranan besar penyelaras kesejahteraan dalam masyarakat
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Tiga kisah penduduk perlihat peranan besar penyelaras kesejahteraan dalam masyarakat
Tiga kisah penduduk perlihat peranan besar penyelaras kesejahteraan dalam masyarakat
Penyelaras kesejahteraan (kiri) berbual bersama seorang warga emas semasa sesi lawatan masyarakat bagi membantu memantau keadaan kesihatan, kebajikan dan keperluan harian penduduk. Pendekatan secara peribadi dan mesra membantu membina kepercayaan serta memastikan warga emas terus mendapat sokongan yang diperlukan dalam masyarakat. - Foto JANAAN AI
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Jun 29, 2026 | 5:30 AM
Encik Kamal ialah seorang warga emas yang mendukung tanggungjawab menjaga isterinya yang sering memerlukan rawatan perubatan.
Walaupun beliau sendiri mempunyai masalah kesihatan dan sudah bersara, Encik Kamal tetap menjaga isterinya sepenuh masa.
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