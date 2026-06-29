Penyelaras kesejahteraan (kiri) berbual bersama seorang warga emas semasa sesi lawatan masyarakat bagi membantu memantau keadaan kesihatan, kebajikan dan keperluan harian penduduk. Pendekatan secara peribadi dan mesra membantu membina kepercayaan serta memastikan warga emas terus mendapat sokongan yang diperlukan dalam masyarakat. - Foto JANAAN AI