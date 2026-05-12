Mahkamah Tinggi pada 11 Mei memerintahkan Ketua Editor, The Online Citizen (TOC), Encik Terry Xu, membayar kos guaman melebihi $154,000 kepada menteri Kabinet, Encik K. Shanmugam dan Dr Tan See Leng, susulan saman fitnah.

Jumlah itu merangkumi yuran peguam sebanyak $78,000 – diagihkan sama rata buat kededua menteri – serta lebih $76,000 bagi perbelanjaan sampingan yang ditanggung sepanjang prosiding.

