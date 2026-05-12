Topic followed successfullyGo to BHku
Ketua Editor TOC diarah bayar lebih $154,000 kos guaman kepada Shanmugam, See Leng
Ketua Editor TOC diarah bayar lebih $154,000 kos guaman kepada Shanmugam, See Leng
May 12, 2026 | 7:00 PM
Ketua Editor TOC diarah bayar lebih $154,000 kos guaman kepada Shanmugam, See Leng
Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam (kiri), diberikan $44,398.25 dalam perbelanjaan sampingan, manakala Menteri Tenaga Manusia, Dr Tan See Leng (tengah), diberikan $32,064.25. Ketua Editor, ‘The Online Citizen’ (TOC), Encik Terry Xu (kanan) tidak hadir dan tidak diwakili oleh peguam pada pendengaran tersebut. - Foto ZAOBAO
Mahkamah Tinggi pada 11 Mei memerintahkan Ketua Editor, The Online Citizen (TOC), Encik Terry Xu, membayar kos guaman melebihi $154,000 kepada menteri Kabinet, Encik K. Shanmugam dan Dr Tan See Leng, susulan saman fitnah.
Jumlah itu merangkumi yuran peguam sebanyak $78,000 – diagihkan sama rata buat kededua menteri – serta lebih $76,000 bagi perbelanjaan sampingan yang ditanggung sepanjang prosiding.
Laporan berkaitan
Shanmugam, See Leng hadiri mahkamah bicara saman fitnah Ketua Editor TOCFeb 26, 2026 | 7:18 PM