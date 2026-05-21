Ketua Grab dinobat Tokoh Perniagaan Terbaik

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Kumpulan Grab, Encik Anthony Tan, dinobat sebagai Tokoh Perniagaan Terbaik di majlis Anugerah Perniagaan Singapura (SBA) ke-41. - Foto fail

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Kumpulan Grab, Encik Anthony Tan, dinobat sebagai Tokoh Perniagaan Terbaik di majlis Anugerah Perniagaan Singapura (SBA) ke-41 anjuran bersama akhbar perniagaan The Business Times (BT) dan syarikat logistik antarbangsa DHL pada 21 Mei.

Satu kenyataan bersama BT dan DHL pada 21 Mei, berkata Encik Tan menerima anugerah terulung majlis itu kerana sifatnya yang “berpandangan jauh dan komitmen teguh terhadap transformasi sosio ekonomi Asia Tenggara”.

Ini di samping menjadi pemangkin kemajuan, memperjuangkan keterangkuman digital dan pemerkasaan ekonomi, sekali gus memacu aplikasi Grab daripada aplikasi tempahan teksi semata-mata, kepada aplikasi pelbagai guna utama di rantau ini, tambah kenyataan itu.

Majlis tersebut diadakan sempena satu majlis makan malam di hotel The Ritz-Carlton, Millenia Singapore, dan disampaikan oleh Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam yang juga Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing, yang hadir selaku tetamu terhormat.

Majlis itu turut menyaksikan penyampaian empat anugerah lain.

Presiden dan CEO penyedia khidmat pengendali darat dan katering dalam penerbangan, Sats Ltd, Encik Kerry Mok, meraih anugerah Ketua Eksekutif Cemerlang.

CEO agensi pelancongan Kumpulan Trip.com, Cik Jane Sun, menerima anugerah Eksekutif Luar Negara Cemerlang manakala Anugerah Perusahaan diraih syarikat pengeluar makanan tempatan, Old Chang Kee.

Pengasas Bersama, Pengerusi dan CEO Mlion Corporation Pte Ltd, Encik Eric Leong, meraih anugerah Pemimpin Perniagaan Muda Terbaik.

Editor BT, Cik Chen Huifen, berkata majlis tahunan itu merupakan wadah untuk menggalakkan lebih ramai pemimpin perniagaan untuk mengorak langkah dan membuat perbezaan dalam bidang masing-masing.

“Kami berharap penerima anugerah tahun ini akan memberi inspirasi kepada generasi pemimpin perniagaan seterusnya untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan dalam menempuhi keadaan yang mencabar,” ujarnya.

Naib Presiden Kanan dan Pengarah Urusan DHL Express Singapore, Encik Christopher Ong, berkata dalam persekitaran perniagaan sejagat yang sukar kini, peranan pemimpin perniagaan memacu perubahan dan melakar laluan baru “semakin penting”.

Oleh demikian, penerima anugerah majlis ini “mengiktiraf pemimpin dan perniagaan cemerlang yang telah mengatasi cabaran dan menyumbang secara ketara kepada kejayaan dan daya tahan ekonomi Singapura”.

SBA mengiktiraf pemimpin perniagaan tempatan yang telah melakar perubahan dalam industri masing-masing dan mencipta nilai untuk pihak berkepentingan.