Ketua Hakim: AI ubah masa depan peguam muda
Sektor itu turut hadapi cabaran kekalkan peguam bermutu
Apr 20, 2026 | 7:24 PM
Kebimbangan telah dibangkitkan mengenai peluang pekerjaan dan latihan bagi peguam muda apabila tugas rutin semakin banyak dilakukan oleh kecerdasan buatan (AI), kata Ketua Hakim Sundaresh Menon pada 20 April.
Di samping gangguan teknologi, kerjaya itu juga menghadapi cabaran lama untuk mengekalkan peguam bermutu di tengah-tengah kerja perundangan yang kian rumit seiring tekanan daripada “penumpuan berlebihan terhadap sasaran pengebilan”, katanya.
Menteri Undang-Undang, Ketua Hakim teraju usaha tangani isu kekurangan peguam, kesan AIJan 12, 2026 | 8:43 PM
Penilaian prestasi era AI: Mengukur nilai sebenar manusiaJan 2, 2026 | 5:30 AM
Firma pemula AI undang-undang, Harvey buka pejabat di S’puraMar 16, 2026 | 5:44 PM
Program Tuisyen Mendaki manfaatkan AI, persiap pelajar untuk masa depanMar 10, 2025 | 6:55 PM
Perniagaan digalak guna AI tingkat produktiviti, daya saingMar 18, 2025 | 8:54 PM