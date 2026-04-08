Ketua IATA: Bekalan bahan api jet pulih berbulan, harga minyak kekal tinggi
Apr 8, 2026 | 7:54 PM
Syarikat penerbangan terpaksa menanggung kenaikan harga minyak buat masa ini, namun ia mengambil sedikit masa sebelum kenaikan harga tiket dapat memberi kesan kepada pendapatan mereka. - Foto ST
Bekalan bahan api jet global dijangka mengambil masa berbulan untuk pulih sepenuhnya, walaupun Selat Hormuz kini dibuka. Ini bermakna, menurut Ketua Pengarah Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa (IATA), Encik Willie Walsh, harga minyak mungkin kekal tinggi untuk tempoh yang lama, katanya pada 8 April.
Beliau menjelaskan bahawa banyak kilang penapisan utama di rantau itu rosak teruk akibat serangan dron, dan pemulihan, katanya, “tidak akan berlaku dengan pantas.”
