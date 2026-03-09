Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Ketua Perkhidmatan Awam, Encik Leo Yip, 62 tahun, yang memimpin langkah tindak balas perkhidmatan awam semasa pandemik Covid-19, akan bersara daripada Perkhidmatan Pentadbiran pada 1 April, selepas 43 tahun berkhidmat dalam sektor awam.

Beliau akan digantikan Encik Chan Heng Kee, 57 tahun, dalam peranannya sebagai Ketua Perkhidmatan Awam serta Setiausaha Tetap Pejabat Perdana Menteri (PMO) dan Setiausaha Tetap (Strategi) di PMO.

Encik Yip, seorang pemegang biasiswa Polis Singapura yang belajar ekonomi di Universiti Cambridge, memulakan kerjayanya dalam pasukan polis pada 1982 sebagai pegawai penyiasat.

Beliau dinaikkan pangkat kepada Komander Divisyen Polis Clementi dan akhirnya pengarah operasi, sebelum dilantik sebagai Setiausaha Peribadi Utama kepada Menteri Kanan, mendiang Encik Lee Kuan Yew pada 2000.

Sepanjang 43 tahun dalam sektor awam, beliau juga telah berkhidmat sebagai ketua eksekutif Agensi Pembangunan Tenaga Kerja (WDA) Singapura ketika itu, Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga Manusia (MOM), pengerusi Lembaga Pembangunan Ekonomi (EDB), dan Setiausaha Tetap Kementerian Ehwal Dalam Negeri.

Beliau dilantik sebagai Ketua Perkhidmatan Awam pada 2017.

Satu kenyataan Divisyen Perkhidmatan Awam (PSD) menyatakan bahawa Encik Yip memainkan peranan utama dalam mengukuhkan cara Perkhidmatan Awam berfungsi, membina keupayaan baru dan memacu transformasi.

Beliau juga memperkukuh cara Perkhidmatan Awam merancang dan melaksanakan dasar serta strategi bagi menangani isu merentasi pelbagai sektor, isu baru, cabaran jangka panjang, serta mempererat hubungan dengan perkhidmatan awam luar negara.

Semasa pandemik Covid-19 dari 2020 hingga 2023, Encik Yip memimpin usaha bersama perkhidmatan awam, menguatkan semangat pemimpin dan pegawai, mengatur sumber daya, serta melaksanakan langkah-langkah untuk menangani krisis.

Ini termasuk memimpin usaha mendapatkan vaksin dan memastikan Singapura keluar daripada krisis dengan lebih kuat, kata PSD.

Sebagai pengiktirafan atas sumbangannya, Encik Yip telah dianugerahkan Pingat Perkhidmatan Cemerlang pada 2018.

Menteri yang bertanggungjawab terhadap Perkhidmatan Awam, Encik Chan Chun Sing, mengucapkan terima kasih kepada Encik Yip atas kepimpinannya, dengan berkata:

“Sebagai Ketua Perkhidmatan Awam dan sepanjang kerjayanya, Encik Yip telah berkhidmat dengan cemerlang dan berdedikasi merentasi pelbagai sektor.

“Beliau memainkan peranan penting dalam merangka hala tuju baru, mendorong pembaharuan, dan memperkukuhkan keupayaan Perkhidmatan Awam.”

Pengganti Encik Yip, Encik Chan, pula akan melepaskan pelantikannya sebagai Setiausaha Tetap Pertahanan dan Setiausaha Tetap (Tugas Khas) di PMO.