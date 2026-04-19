Khidmat jalur fiber pulih sepenuhnya pada 19 Apr selepas gangguan
Apr 19, 2026 | 11:45 AM
Sekitar 5,000 pengguna terjejas akibat gangguan perkhidmatan fiber pada 18 April, dengan tiga syarikat telekomunikasi utama Singapura — Singtel, StarHub dan M1 — turut terjejas. - Foto ST
Perkhidmatan jalur fiber di beberapa lokasi yang terjejas akibat gangguan perkhidmatan pada 18 April telah pulih sepenuhnya.
Dalam kenyataan di laman webnya pada 19 April, pembekal infrastruktur telekomunikasi NetLink Trust berkata perkhidmatan di sebahagian kawasan Ang Mo Kio, Bishan, Sengkang dan Punggol telah pulih sepenuhnya pada 7 pagi.
