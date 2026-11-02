Sebilangan kios daftar masuk layan diri di Lapangan Terbang Changi mengalami gangguan sementara pada pagi 2 November, menyebabkan terminal tidak dapat memproses urusan daftar masuk sendiri mahupun mencetak pas masuk penerbangan penumpang.

Changi Airport Group (CAG) memaklumkan bahawa masalah itu timbul sekitar 8.30 pagi “susulan gangguan global pada sistem Pemprosesan Awal Penumpang (APP)”.

Akibatnya, beberapa syarikat penerbangan terpaksa mengendalikan urusan daftar masuk secara manual.

“Lapangan terbang lain turut terjejas dengan masalah serupa,” tambah CAG sebagai menjawab pertanyaan The Straits Times (ST).

Gangguan itu berlarutan sekurang-kurangnya dua setengah jam, sebelum proses daftar masuk bagi semua syarikat penerbangan terjejas pulih seperti biasa pada kira-kira 11 pagi.

“Sepanjang tempoh berkenaan, kakitangan Lapangan Terbang Changi membantu pihak syarikat penerbangan dan penumpang di terminal,” kata CAG.

Tinjauan ST di Lapangan Terbang Changi pada 10 pagi mendapati sebahagian kios daftar masuk layan diri di beberapa terminal kelihatan tidak beroperasi.

Di Terminal 3 (T3), skrin kios daftar masuk automatik di kaunter Garuda Indonesia kelihatan gelap sepenuhnya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Majlis Bandaran Marine Parade-Braddell Heights, nafikan dakwaan pekerja pembersihannya mengutip bekas minuman dari tong sampah, untuk memperoleh gaji berganda, Skim Pemulangan Bekas Minuman (BCRS)

Majlis bandaran nafi dakwaan pekerja geledah tong sampah, kutip tin demi ‘gaji berganda’ menerusi BCRS

Nov 2, 2026 | 5:51 PM
Lelaki berusia 51 tahun itu mengaku bersalah pada 7 September atas satu tuduhan rogol, satu tuduhan mencabul kehormatan dan satu tuduhan pecah amanah.

Penjara 14 tahun bagi bapa rogol anak perempuan, serah diri lepas nampak mangsa di balai polis

Nov 2, 2026 | 6:23 PM
Naib Presiden Indonesia, Encik Gibran Rakabuming Raka, selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Agung Ar-Ridho, Jelambar, Grogol, Jakarta, pada 30 Oktober. Beliau berdepan desakan supaya meletak jawatan selepas Mahkamah Agung membatalkan sijil pengiktirafan kelayakan pendidikan luar negara yang digunakannya ketika bertanding dalam Pilihan Raya Presiden 2024.

Mahkamah batalkan sijil pengiktirafan kelayakan pendidikan Naib Presiden Indonesia

Nov 2, 2026 | 10:55 AM
TSH Resources, Bumitama Agri dan Kencana Agri yang terlibat dalam industri perladangan kelapa sawit dan disenaraikan di Bursa Saham SGX bersetuju menjalani penilaian panel pakar.

Siasatan jerebu: 3 lagi syarikat berdaftar S’pura setuju lantik penilai

Nov 2, 2026 | 3:54 PM
Kedai Gunting Rambut Abu Nawas, keluarga, kerja pengubahsuaian

Empat beradik berganding bahu lestarikan kedai gunting warisan bapa

Nov 2, 2026 | 11:50 AM
nombor khas

Panggilan polis hanya guna nombor khas 6000-0999 bagi banteras penyamaran

Nov 1, 2026 | 11:27 AM
Santunan Emas, warga emas, kesihatan

‘Kami ibarat kereta antik’: Pasangan warga emas tekad jaga kesihatan, kekal aktif

Oct 31, 2026 | 5:55 PM
Fifa, Gianni Infantino, United States, Amerika Syarikat, Canada, bola sepak, football, Colombia

AS, Canada kritik Presiden Fifa

Aug 11, 2026 | 2:51 PM
‘Parasailing’ merupakan salah satu kegiatan yang boleh dilakukan di Langkawi.

Debaran mencuba lima sukan air di Malaysia

Aug 3, 2025 | 5:30 AM
20 tahun iktiraf karyawan perkhidmatan cemerlang

20 tahun iktiraf karyawan perkhidmatan cemerlang

Nov 30, 2014 | 5:30 AM

Penumpang bagi penerbangan GA829 ke Jakarta, yang dijadualkan berlepas pada 11.45 pagi, dilihat diarahkan ke lorong berasingan bagi pemeriksaan bagasi secara pantas.

Menurut laman maklumat penerbangan lapangan terbang itu, tiada penerbangan lain didapati tertangguh disebabkan gangguan berkenaan.

Sementara itu, kios di kaunter daftar masuk Singapore Airlines di T3 dilihat beroperasi seperti biasa.

Di Terminal 4 (T4), kios daftar masuk layan diri di barisan kaunter Korean Air dan Cathay Pacific didapati tidak berfungsi pada 10.30 pagi, dengan notis ‘taking a break’ (berehat sebentar) dipaparkan pada skrin.

Kios bagi syarikat penerbangan Sun PhuQuoc Airways turut dilihat tidak beroperasi.

Kira-kira 10 kumpulan penumpang dilihat beratur di kaunter daftar masuk manual pada 11.25 pagi.

Apabila ST meninjau Terminal 1 (T1) sekitar 12.30 tengah hari – selepas waktu CAG memaklumkan isu berkenaan telah diselesaikan – kebanyakan kios daftar masuk layan diri dilihat sudah beroperasi seperti biasa.

Namun, sistem berkenaan masih tidak berfungsi bagi beberapa syarikat penerbangan, termasuk China Southern Airlines dan Xiamen Airlines.

Barisan penumpang di kaunter daftar masuk manual China Southern Airlines bergerak lancar dengan lapan kaunter dibuka buat penumpang.

Sebaliknya, barisan penumpang yang menunggu giliran untuk mendaftar masuk dan mendaftar masuk bagasi di kaunter Xiamen Airlines bergerak lebih perlahan.

Scoot, sebuah lagi syarikat penerbangan yang terjejas di T1, memaklumkan melalui respons kepada pertanyaan media bahawa pihaknya mengalami gangguan pada proses daftar masuk penumpang selama kira-kira 45 minit pada pagi 2 November akibat masalah teknikal.

Syarikat penerbangan itu telah mengerahkan kakitangan tambahan di kaunter daftar masuk manual bagi membantu penumpang.

Di Terminal 2 (T2) pula, operasi kembali berjalan seperti biasa semasa ST membuat tinjauan pada sekitar 1.30 tengah hari, dengan sebahagian besar kios daftar masuk automatik beroperasi.

ST mendapati kakitangan yang mengenakan baju kemeja-T dengan logo SITA sedang menjalankan kerja penyelesaian masalah pada beberapa kios daftar masuk layan diri di T1 dan T2.

SITA merupakan penyedia prasarana teknologi maklumat (IT) global yang membekalkan perkhidmatan teknologi, rangkaian data dan komunikasi kepada syarikat penerbangan.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Kerusi roda autonomi disediakan di Lapangan Terbang Changi untuk penumpang transitAug 4, 2026 | 7:38 PM
LTA anugerah kontrak baiki jalan raya $757 juta, tingkat ketersambungan ke T5 Lapangan Terbang ChangiMay 26, 2026 | 7:35 PM
Lapangan Terbang ChangiMESIN LAYAN DIRI