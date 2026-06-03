Koh Poh Koon kembali ke dunia perubatan selepas letak jawatan politik

Mantan Menteri Negara Kanan (Kesihatan merangkap Tenaga Manusia), Dr Koh Poh Koon, mengucapkan terima kasih kepada bekas rakan sejawatnya di Kementerian Kesihatan (MOH) menerusi catatan media sosial. - Foto fail

Mantan Menteri Negara Kanan (Kesihatan merangkap Tenaga Manusia), Dr Koh Poh Koon, mengucapkan terima kasih kepada bekas rakan sejawatnya di Kementerian Kesihatan (MOH) menerusi catatan media sosial. - Foto fail

Koh Poh Koon kembali ke dunia perubatan selepas letak jawatan politik

Koh Poh Koon kembali ke dunia perubatan selepas letak jawatan politik

Dr Koh Poh Koon, mantan Menteri Negara Kanan bagi Kesihatan dan Tenaga Manusia, bakal kembali ke dunia perubatan sebagai pakar bedah susulan peletakan jawatan politiknya.

Dalam hantaran media sosial pada 2 Jun, Dr Koh, 54 tahun, menzahirkan penghargaan buat bekas rakan sejawat di Kementerian Kesihatan (MOH) sewaktu majlis makan tengah hari perpisahan.

“Ketika saya meninggalkan MOH dan kembali ke bidang perubatan sebagai pakar bedah, saya berharap kita akan bertemu semula apabila kita berusaha menyokong keperluan kesihatan rakyat Singapura,” kata Dr Koh, yang merupakan pakar bedah kolorektal.

Beliau berkata: “Saya ingin kembali menjalankan kerja klinikal pada suatu ketika nanti. Namun saya belum membuat keputusan mengenai bila, di mana atau sejauh mana pada masa ini.” Beliau menambah bahawa buat masa ini, beliau ingin meluangkan masa bersama keluarga.

Dr Koh meletak jawatan pada 1 Jun atas alasan keluarga, seperti yang diumumkan Pejabat Perdana Menteri pada 22 Mei.

Menerusi catatan Facebook, beliau meluahkan bahawa sejak menceburi politik pada 2015, beliau kurang meluangkan masa sebagai suami, bapa, dan anak.

Baginya, keperluan keluarga kini menuntut perhatian yang sukar dipadukan dengan tuntutan jawatan politik. Dr Koh, yang mempunyai dua anak perempuan dan seorang isteri yang juga doktor, akan terus berkhidmat sebagai Ahli Parlimen GRC Tampines.

Sejarah politik beliau turut merangkumi kekalahan kepada Cik Lee Li Lian dari Parti Pekerja dalam pilihan raya kecil Punggol East 2013.