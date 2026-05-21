Konspirasi harga kontena: AS tuduh 7 eksekutif termasuk pengerusi SBF subahat
Harga kontena perkapalan standard dilapor naik sekitar dua kali ganda antara 2019 dengan 2021
May 21, 2026 | 1:18 PM
Ketua Pegawai Eksekutif Singamas, Encik Teo Siong Seng, yang juga Pengerusi Persekutuan Perniagaan Singapura, dinamakan sebagai salah seorang individu dipercayai terlibat dalam pakatan menetapkan harga tersebut. - Foto ST
Tujuh eksekutif syarikat kontena perkapalan, termasuk veteran perkapalan Singapura, Encik Teo Siong Seng, telah dituduh oleh Amerika Syarikat kerana bersubahat untuk menetapkan harga kontena barangan kering dari November 2019 hingga sekurang-kurangnya Januari 2024.
Akibatnya, harga kontena perkapalan standard dilaporkan meningkat sekitar dua kali ganda antara 2019 dengan 2021, berdasarkan kenyataan Jabatan Kehakiman Amerika pada 19 Mei.
