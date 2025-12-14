Perniagaan e-dagang, Keopi Madre, memberi ruang kepada Cik Ricca Melissa Khamis, memberi sentuhan kreatif pada minuman ‘Purple Moon’, ‘Spiced Pear Matcha’, dan ‘cold brew’ tanpa gula tambahan. Minuman dari Keopi Madre merupakan terapi bagi dirinya memproses perasaannya di samping menghidupkan kembali memori Allahyarhamha ibunya agar beliau tidak tenggelam dalam kesedihan. - Foto BH oleh KHALID BABA
Pengasas Keopi Madre, Cik Ricca Melissa Khamis, bersinar dengan senyumannya. Kopi menyembuhkan, seorang ibu mampu bangkit semula. - Foto BH oleh KHALID BABA
Perniagaan e-dagang, Keopi Madre, memberi ruang kepada Cik Ricca Melissa Khamis, memberi sentuhan kreatif pada minuman ‘Purple Moon’, ‘Spiced Pear Matcha’, dan ‘cold brew’ tanpa gula tambahan. Minuman dari Keopi Madre merupakan terapi bagi dirinya memproses perasaannya di samping menghidupkan kembali memori Allahyarhamha ibunya agar beliau tidak tenggelam dalam kesedihan. - Foto BH oleh KHALID BABA
Pengasas Keopi Madre, Cik Ricca Melissa Khamis, bersinar dengan senyumannya. Kopi menyembuhkan, seorang ibu mampu bangkit semula. - Foto BH oleh KHALID BABA
Perniagaan e-dagang, Keopi Madre, memberi ruang kepada Cik Ricca Melissa Khamis, memberi sentuhan kreatif pada minuman ‘Purple Moon’, ‘Spiced Pear Matcha’, dan ‘cold brew’ tanpa gula tambahan. Minuman dari Keopi Madre merupakan terapi bagi dirinya memproses perasaannya di samping menghidupkan kembali memori Allahyarhamha ibunya agar beliau tidak tenggelam dalam kesedihan. - Foto BH oleh KHALID BABA
Kopi bukan sekadar minuman biasa bagi ibu dua anak dan sedang hamil anak ketiga, Cik Ricca Melissa Khamis.
Baginya, kopi memberikan tarikan nafas yang menghidupkan jiwa.