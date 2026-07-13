Keluarga yang mempunyai anak warga Singapura berusia 12 tahun dan ke bawah akan menerima kredit LifeSG Anak sebanyak $500 bagi setiap anak mulai 14 Julai.

Kredit tersebut boleh digunakan untuk membantu menampung perbelanjaan isi rumah seperti barang runcit, bil utiliti dan barangan farmasi, menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) pada 13 Julai.

Keluarga yang mempunyai anak yang lahir antara 2014 dengan 2025 akan menerima kredit berkenaan mulai 14 Julai.

Sementara itu, kredit bagi anak yang lahir pada 2026 akan diagihkan pada April 2027.

Semasa membentangkan Belanjawan 2026 pada Februari, Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, telah mengumumkan pemberian kredit sebanyak $500 ini sebagai sebahagian langkah membantu meringankan beban keluarga dalam kos membesarkan anak.

Kredit ini merupakan tambahan kepada tokokan kredit LifeSG Anak sebanyak $500 yang telah diagihkan kepada lebih 450,000 kanak-kanak pada 2025.

Kredit ini boleh digunakan di kedai fizikal mahupun dalam talian yang menerima pembayaran melalui PayNow UEN QR dan NETS QR.

Kredit berkenaan akan dimasukkan secara automatik kepada pemegang amanah Akaun Pembangunan Anak (CDA) bagi anak yang layak, berdasarkan rekod MSF sehingga tarikh penilaian kelayakan pada 1 Jun.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Kemudahan baharu seluas 80,000 kaki persegi ini menyediakan gelanggang bagi pelbagai sukan, termasuk gelanggang futsal, dewan badminton dan gelanggang bola pikel.

Cawangan baru The Sports Arina di Jalan Kayu tawar gelanggang tertutup bagi pelbagai sukan

Jul 13, 2026 | 2:03 PM
Tharman Shanmugaratnam, Singapura, Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar

Presiden Tharman: Hubungan S’pura-M’sia utuh kerana sentiasa fokus rancang masa depan bersama

Jul 13, 2026 | 1:16 PM
Penjaja, Cik Noor Aisha Mohamed Ibrahim (kanan), menjual makanan India Muslim di Pusat Penjaja Perusahaan Sosial di Pusat Penjaja Jurong West selepas pernah berniaga di sebuah kedai kopi dan medan selera. 

Pusat Penjaja Perusahaan Sosial meriah dengan aneka acara untuk menarik pelanggan

Jun 30, 2026 | 5:30 AM
Suasana penutup Festival Belia DKSG (Dikir Singapura) 2026 diserikan dengan sesi ‘DKSG Jamming’ apabila peserta, penggiat seni dan pengunjung bersama-sama menyanyikan lagu ‘Eh Wau Bulan’ di bawah hujan di Taman Warisan Melayu pada 11 Julai.

Warisan budaya buka pelbagai peluang, laluan kejayaan bagi belia

Jul 11, 2026 | 8:51 PM
Podcast NoTapis secara langsung itu disertai Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi (dua dari kanan) yang juga Pengerusi Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC); pencipta kandungan, Cik Sofia Daud (dari kiri); serta pengasas bersama Meja Conteng, Cik Nur Aisyah Lyana Mohamed Satria, dan penerbit podcast Berita Harian, Cik Natasha Mustafa, selaku moderator.

Media sosial wadah baharu martabat bahasa Melayu

Jul 13, 2026 | 5:30 AM
keselamatan kanak-kanak dalam talian

Rahayu: Maklum balas belia bantu bentuk undang-undang lindungi kanak-kanak dalam talian

Jul 5, 2026 | 11:04 AM
risiko ubat kurus badan, GLP-1, Ozempic, kencing manis, diabetes

‘Peluru ajaib’ ubat GLP-1 boleh kuruskan badan tetapi ada bahaya mengintai

May 7, 2026 | 2:03 PM
bayu somerset, putrisalat, trend baju raya

Baju kurung pengaruh Cina, warna strawberi ‘matcha’ antara trend Raya 2026

Feb 24, 2026 | 5:30 AM
hari ibu, pakaian untuk ibu, rosita hussin, se7en flowers

Kaum ibu boleh tampil bergaya walau sesibuk mana

May 13, 2025 | 5:30 AM
Tandas di Pusat Penjaja Senja telah menerima penarafan 5 bintang di bawah ‘Program Tandas Ceria’ oleh Persatuan Tandas Singapura (RAS) sejak Januari 2023.

Tandas awam: Lebih 1,200 tindakan diambil susuli penguatkuasaan

Nov 21, 2024 | 6:05 PM

Tiada permohonan diperlukan. 

Para pemegang amanah boleh mengakses kredit tersebut menerusi aplikasi LifeSG mereka.

Penerima akan dimaklumkan melalui pesanan ringkas (SMS) selepas kredit dimasukkan ke dalam dompet digital mereka di dalam aplikasi LifeSG.

Sebagai langkah berjaga-jaga terhadap penipuan, MSF menyatakan pemberitahuan melalui SMS yang dihantar kepada ibu bapa hanya akan menggunakan nama paparan ‘gov.sg’.

Pesanan tersebut juga hanya akan mengandungi maklumat mengenai status agihan serta ketetapan dan syarat berkaitan.

Pemegang amanah tidak akan diminta untuk membalas SMS tersebut atau memberi sebarang maklumat peribadi.

Para pemegang amanah CDA perlu memastikan nombor telefon bimbit dalam profil Singpass masing-masing telah dikemas kini supaya mereka dapat menerima pemberitahuan tersebut, kata MSF.

Maklumat lanjut boleh didapati dengan melayari https://go.gov.sg/clc2026.

Laporan berkaitan
Skim Keluarga Besar: 5,000 anak S’pura terima geran $10,000, faedah lainJun 10, 2026 | 7:44 PM
Keluarga besar layak terima kredit $1,000 pada 28 AprApr 6, 2026 | 5:36 PM
ANAKkreditmsf