Kumpulan pekerja sosial sahut cabaran berbakti kepada golongan demensia
Mar 27, 2026 | 4:30 PM
Pekerja sosial kanan perubatan, Cik Nur Sahara Kamsani, berusia 38 tahun (tengah), bersama pekerja sosial perubatan, Cik Siti Aisyah Ismail (kanan) dan Cik Louisa Bielig (kiri) yang masing-masing berusia 35 dan 32 tahun dari Hospital Ren Ci, antara lima kumpulan pekerja sosial yang menerima dengan Anugerah Kerja Sosial Cemerlang (OSWA) 2026 pada 27 Mac. - Foto ZB
Membantu warga emas yang bergelut dengan demensia untuk berkomunikasi dan kembali berhubung dengan keluarga mereka, kekal sebagai satu cabaran besar bagi pekerja sosial.
Namun, pekerja sosial kanan perubatan, Cik Nur Sahara Kamsani, bersama pekerja sosial perubatan, Cik Siti Aisyah Ismail dan Cik Louisa Bielig dari Hospital Ren Ci, berjaya mengatasi cabaran itu setelah mencipta program penjagaan yang lebih menyeluruh.
