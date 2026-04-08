Kurang 50% siswazah institusi swasta dapat kerja sepenuh masa pada 2025
Perangkaan hampir sama dengan 46.4 peratus pada 2024; gaji median tetap stabil pada $3,500
Apr 8, 2026 | 5:25 PM
Siswazah baru dari Institusi Pendidikan Swasta menghadapi pasaran pekerjaan yang semakin ketat pada 2025, dengan kurang daripada separuh yang berjaya memperoleh pekerjaan sepenuh masa walaupun gaji median tetap stabil.
Siswazah baharu dari institusi pendidikan swasta berdepan dengan pasaran pekerjaan yang semakin ketat pada 2025, dengan kurang daripada separuh berjaya memperolehi pekerjaan sepenuh masa walaupun gaji median tetap stabil.
Tinjauan terkini Pekerjaan Siswazah Institusi Pendidikan Swasta, yang dikeluarkan oleh SkillsFuture Singapura (SSG) pada 8 April, menunjukkan 46.9 peratus siswazah baharu mendapat pekerjaan sepenuh masa, hampir sama dengan 46.4 peratus pada 2024.
