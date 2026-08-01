Langkah keselamatan diperketat sekitar Stadium Negara semasa NDP 2026

Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP), yang akan diadakan di Stadium Negara pada 9 Ogos, telah diisytiharkan sebagai acara khas dengan keselamatan yang dipertingkat. - Foto ST

Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP), yang akan diadakan di Stadium Negara pada 9 Ogos, telah diisytiharkan sebagai acara khas dengan keselamatan yang dipertingkat. - Foto ST

Langkah keselamatan diperketat sekitar Stadium Negara semasa NDP 2026

Langkah keselamatan diperketat sekitar Stadium Negara semasa NDP 2026

Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP), yang akan diadakan di Stadium Negara pada 9 Ogos, telah diisytiharkan sebagai acara khas dengan keselamatan dipertingkat.

Ini bermakna langkah keselamatan yang ketat akan dilaksanakan di sekitar lokasi tersebut.

Dalam satu kenyataan pada 1 Ogos, polis berkata kawasan sekitar Stadium Negara di Kallang telah ditetapkan sebagai kawasan acara khas, dan dalam kawasan itu, terdapat satu zon khas di mana pemeriksaan keselamatan dipertingkat akan dijalankan.

Pemeriksaan akan dijalankan ke atas semua pengunjung dan kenderaan yang memasuki atau berada dalam zon itu.

Polis juga akan mempunyai kuasa untuk menolak kemasukan atau mengeluarkan individu dari zon tersebut, kata mereka.

Langkah dipertingkat itu akan berkuat kuasa sepanjang 9 Ogos.

Sebagai sebahagian daripada pemeriksaan keselamatan sebelum memasuki Stadium Negara, individu dikehendaki menanggalkan sementara sebarang pelitup atau penutup muka.

Papan tanda akan diletakkan di sepanjang barisan menuju ke stesen pemeriksaan keselamatan, untuk memaklumkan orang ramai mengenai keperluan itu.

Pegawai di lokasi akan membantu memaklumkan kepada orang ramai, kata polis.

Mereka yang tidak selesa menanggalkan pelitup atau penutup muka mereka di kawasan awam boleh meminta untuk berbuat demikian di sebuah bilik peribadi, di mana pemeriksaan keselamatan dapat dijalankan jauh daripada pandangan awam.

Polis berkata adalah satu kesalahan untuk membawa masuk barangan yang dilarang seperti senjata, bahan mudah terbakar, bekas cat aerosol dan dron ke dalam kawasan acara khas, sambil menambah bahawa orang ramai akan tertakluk kepada pemeriksaan keselamatan.

Senarai objek yang dilarang termasuk apa-apa barangan yang bertujuan menyebarkan sesuatu tujuan, atau “menunjukkan sokongan atau bantahan terhadap pandangan atau tindakan mana-mana individu, kumpulan atau pemerintah”.

Objek-objek itu termasuk sepanduk, bendera, plakad dan payung, kata polis.