Radar cuaca pesawat Singapore Airlines (SIA) yang mengalami gelora udara teruk pada Mei 2024 – mengakibatkan seorang penumpang terkorban dan 79 lain cedera – tidak mengesan sebarang isyarat gelora udara atau cuaca buruk pada skrin paparan untuk mengemudi di kokpit.

Pada masa yang sama, pemeriksaan visual oleh kru penerbangan di luar kokpit tidak mendapati sebarang awan atau cuaca buruk di kawasan sekitaran ketika pesawat bergerak dalam laluan penerbangan.

