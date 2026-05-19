Laporan siasatan SQ321: Radar pesawat SIA gagal kesan gelora udara
Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan tidak tolak kemungkinan imej corak cuaca tidak dipapar, atau dipapar secara tidak tepat pada skrin kemudi pesawat
May 19, 2026 | 7:46 PM
Pada 21 Mei 2024, pesawat Singapore Airlines SQ321 dari London ke Singapura mengalami gelora udara mendadak, menyebabkan seorang terkorban, manakala 79 yang lain cedera. - Foto fail
Radar cuaca pesawat Singapore Airlines (SIA) yang mengalami gelora udara teruk pada Mei 2024 – mengakibatkan seorang penumpang terkorban dan 79 lain cedera – tidak mengesan sebarang isyarat gelora udara atau cuaca buruk pada skrin paparan untuk mengemudi di kokpit.
Pada masa yang sama, pemeriksaan visual oleh kru penerbangan di luar kokpit tidak mendapati sebarang awan atau cuaca buruk di kawasan sekitaran ketika pesawat bergerak dalam laluan penerbangan.
