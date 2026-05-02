Lebih 160,000 raih manfaat program Mendaki pada 2025
Ingin pacu fasa seterusnya menerusi Pelan Kerja Mendaki 2030, tumpu pada AI
May 2, 2026 | 8:07 PM
(Barisan depan, dari kiri) Pengarah Kewangan Yayasan Mendaki, Encik Muhammad Fithri Daud; Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim; Pengerusi Mendaki, Encik Zaqy Mohamad; dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Mendaki, Encik Feroz Akber, semasa mesyuarat agung tahunan (AGM) ke-37 Mendaki di Wisma Mendaki pada 2 Mei. - Foto YAYASAN MENDAKI
Lebih 160,000 individu merentasi pelbagai peringkat kehidupan – daripada kanak-kanak prasekolah hingga golongan karyawan – meraih manfaat daripada program Yayasan Mendaki sepanjang 2025.
Pencapaian tersebut dikongsi Pengerusi Mendaki, Encik Zaqy Mohamad, semasa mesyuarat agung tahunan (AGM) ke-37 Mendaki yang diadakan di Wisma Mendaki pada 2 Mei.
