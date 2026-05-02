Topic followed successfullyGo to BHku
Mendaki lantik 5 ahli lembaga pengarah baharu
May 2, 2026 | 8:22 PM
(Dari kiri atas, mengikut putaran jam) Cik Afza Fahmidah Amir, Encik D’Cruz Firdaus Lionel Wilfred, Dr Idris Mohd Taha, Encik Mustaffa Kamal, dan Encik Ridhwan Mohd Basor, telah dilantik sebagai anggota lembaga pengarah baharu Yayasan Mendaki semasa Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) ke-37 badan itu pada 2 Mei. Encik Muhammad Azri Azman (kiri bawah) pula dilantik semula. - Foto YAYASAN MENDAKI
Yayasan Mendaki telah melantik lima anggota baharu ke lembaga pengarahnya sebagai sebahagian daripada usaha membawa idea serta perspektif segar untuk berkhidmat kepada masyarakat dengan lebih berkesan.
Pelantikan tersebut diumumkan semasa Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) ke-37 Mendaki yang diadakan di Wisma Mendaki pada 2 Mei.
