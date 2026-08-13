Lebih 2.4 juta warga Singapura yang layak akan menerima bayaran tunai khas antara $400 dengan $600 bermula 9 September ini, bagi menangani kenaikan kos sara hidup, umum Kementerian Kewangan (MOF) pada 13 Ogos.

Bayaran Khas Kos Sara Hidup ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri, yang juga Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong, semasa Belanjawan 2026 pada Februari.

Pada 7 April, pemerintah mengumumkan bahawa bayaran itu akan dipertingkatkan.

Ia merupakan sebahagian daripada peruntukan hampir $1 bilion bagi membantu individu paling terjejas dengan kenaikan harga, di samping memberi sokongan lebih luas kepada isi rumah serta perniagaan.

Antara syarat untuk menerima bayaran tersebut ialah penerima mestilah warga Singapura yang menetap di negara ini dan berusia sekurang-kurangnya 21 tahun pada 2026.

Selain itu, pendapatan mereka yang boleh ditaksir bagi tahun pentaksiran 2025 tidak boleh melebihi $100,000 dan mereka juga tidak boleh memiliki lebih daripada satu hartanah.

Tiada permohonan diperlukan untuk mendapatkan bayaran khas ini.

Jumlah bayaran tersebut diberikan mengikut kadar nilai tahunan kediaman seseorang seperti yang tercatat pada kad pengenalan (NRIC) mereka sehingga 31 Disember 2025.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Bayaran Khas Kos Sara Hidup merupakan sebahagian daripada peruntukan hampir $1 bilion yang disediakan bagi membantu individu paling terjejas dengan kenaikan harga, di samping memberi sokongan lebih luas kepada isi rumah serta perniagaan.

Lebih 2.4j rakyat S’pura bakal terima bayaran khas $400-$600 pada Sep

Aug 13, 2026 | 2:00 PM
pertandingan Bahasa Inggeris, murid Johor, Hippo English The Contest

Murid Johor juara pertandingan bahasa Inggeris antarabangsa di Doha

Aug 13, 2026 | 2:11 PM
Kenderaan polis kelihatan di Xinmin Secondary School susulan satu ancaman bom pada 13 Ogos.

Kelas di Sekolah Menengah Xinmin disambung semula selepas pelajar, staf dipindahkan susulan ancaman bom 

Aug 13, 2026 | 3:59 PM
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah (CID) Bukit Aman, Pesuruhjaya Polis (CP) M. Kumar, berkata siasatan awal menunjukkan salah seorang penculik telah membantu lelaki warga Singapura memasuki Malaysia secara haram.

Warga S’pura, teman wanita jadi mangsa culik di M’sia berjaya diselamatkan

Aug 12, 2026 | 9:35 PM
pengutip sampah, peluang kedua, ubah kehidupan

Kerja kutip sampah beri pemuda peluang kedua ubah kehidupan

Aug 12, 2026 | 3:55 PM
autisme, remaja autisme, sokongan autisme, Zulkefli Zainuddin, Nor Hafizah Abdul Ghani

Ibu harap pasangan kembar autisme terus ada tempat dalam masyarakat

Aug 11, 2026 | 5:30 AM
Alat kecerdasan buatan (AI) kini semakin mudah diakses, sekali gus membolehkan pelaku ancaman siber melancarkan penipuan dengan lebih pantas dan berkesan, kata pakar.

Fikir 2 kali sebelum percaya apa yang anda lihat

Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Khairul Aming, populariti merosot, sistem TikTok

Khairul Aming tepis dakwaan populariti merosot, tak sangka ada ingin jatuhkan dirinya

Jun 18, 2026 | 1:16 PM
Orang ramai menunggang motosikal di sepanjang jalan melepasi sepanduk yang memaparkan potret pelajar yang terkorban dalam serangan ke atas sebuah sekolah perempuan semasa konflik Amerika-Israel dengan Iran, di tengah gencatan senjata, di Dataran Tajrish, Teheran, Iran pada 15 April 2026.

Sumber: AS, Iran pertimbang lanjut gencatan senjata dua minggu lagi

Apr 16, 2026 | 7:14 PM
Dasar kerja dari rumah, BDR, konflik Timur Tengah, penjawat awam M’sia

Dasar kerja dari rumah susulan konflik TT bagi penjawat awam M’sia bermula

Apr 15, 2026 | 6:38 PM

Langkah ini ditetapkan bagi memberi sokongan lebih baik kepada golongan kurang berkemampuan, kata MOF.

Sebagai contoh, warga Singapura dewasa yang kediamannya mempunyai nilai tahunan melebihi $31,000 akan menerima $400, dengan pendapatan boleh ditaksir sehingga $100,000.

Warga Singapura dewasa yang kediamannya mempunyai nilai tahunan sehingga $15,000 serta mempunyai pendapatan boleh ditaksir sehingga $22,000 pula akan menerima $600.

Orang ramai boleh menyemak kelayakan masing-masing di laman web govbenefits dengan log masuk menggunakan Singpass mereka.

Mereka juga digalakkan untuk menghubungkan nombor NRIC mereka dengan PayNow sebelum 30 Ogos bagi menerima bayaran lebih awal iaitu menjelang 9 September.

Penerima lain akan mendapat bayaran melalui Giro menjelang 17 September dan menerusi GovCash menjelang 24 September.

Penerima yang layak akan dimaklumkan melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) sebelum dan selepas bayaran dimasukkan.

Mereka yang tidak mempunyai nombor telefon bimbit berdaftar Singpass akan dimaklumkan menerusi surat yang dihantar ke alamat yang tertera pada NRIC mereka.

MOF berkata pemberitahuan menerusi SMS daripada ‘gov.sg’ hanya akan memberitahu orang ramai mengenai faedah yang diterima mereka.

Mereka tidak akan diminta untuk membalas SMS, menekan sebarang pautan, atau memberi sebarang maklumat kepada penghantar.

Kementerian itu turut menegaskan bahawa pegawai pemerintah tidak akan meminta orang ramai memindahkan wang atau mendedahkan maklumat log masuk bank menerusi telefon.

Pakej sokongan $1 bilion ini adalah tambahan kepada $155 bilion yang diperuntukkan sebelum ini dalam Belanjawan 2026, yang merupakan belanjawan terbesar dalam sejarah Singapura.

Selain itu, sebagai sebahagian daripada langkah sokongan yang diumumkan pada April, pekerja platform aktif, pemandu kereta sewa privet serta pemandu teksi telah mula menerima sokongan sebanyak $200 dalam bentuk tunai sejak akhir April.

Langkah ini bertujuan mengurangkan kesan terhadap pendapatan mereka, yang terjejas akibat kenaikan mendadak harga bahan api, berikutan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran.

Sementara itu, pemerintah pada Jun telah mengagihkan baucar Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC) bernilai $500, enam bulan lebih awal kepada sekitar 1.38 juta isi rumah untuk membantu dalam mengurangkan perbelanjaan harian mereka.

Baucar tersebut sah digunakan sehingga 31 Disember 2027.

Laporan berkaitan
Lebih banyak keluarga hemat berbelanja, bijak tangani kos sara hidupJun 14, 2026 | 5:30 AM
1.38j isi rumah S’pura terima baucar CDC $500 mulai 11 JunJun 11, 2026 | 5:08 PM
Kos Sara HidupBAYARAN KHASmof