Kesan konflik TT: Pekerja platform terima bantuan $200 mulai hujung Apr
Jeffrey Siow: Langkah dapat kurang kesan kenaikan mendadak harga bahan api terhadap pendapatan pekerja platform
Apr 7, 2026 | 8:46 PM
Mereka yang layak menerima bayaran termasuk pekerja platform yang memperoleh pendapatan bersih melebihi $500 setiap bulan daripada kerja penghantaran atau tempahan kereta sewa (e-panggilan) antara Disember 2025 dengan Februari 2026. - Foto ST
Pekerja platform aktif termasuk penunggang penghantaran serta pemandu kenderaan sewa privet (PHV) dan teksi akan menerima bantuan tunai $200 daripada pemerintah mulai penghujung April.
Langkah itu bertujuan mengurangkan kesan kenaikan mendadak harga bahan api terhadap pendapatan mereka, kata Pemangku Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Negara Kanan (Kewangan), Encik Jeffrey Siow, pada 7 April.
