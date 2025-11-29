Sebahagian penerima manfaat Dana Wang Saku Sekolah The Straits Times (STSPMF) bersama keluarga mereka, serta sukarelawan Resorts World Sentosa (RWS) dan Sentosa Development Corporation (SDC), di Universal Studios Singapore, semasa program lawatan pada 29 November. - Foto ST

Lebih 250 benefisiari Dana Wang Saku Sekolah ST luangkan hari di Sentosa

Sepanjang tiga Sabtu dalam November, lebih 250 penerima manfaat Dana Wang Saku Sekolah The Straits Times (STSPMF) bersama keluarga masing-masing telah meluangkan hari mereka di Sentosa, termasuk lawatan percuma ke Universal Studios Singapore (USS).

Program lawatan yang berlangsung pada 15, 22 dan 29 November itu merupakan sebahagian daripada daya usaha tanggungjawab sosial korporat Let’s Do Good, anjuran Resorts World Sentosa (RWS) dan Sentosa Development Corporation (SDC).

Para keluarga memulakan hari mereka dengan jamuan bufet makan tengah hari di medan selera Good Old Days, diikuti dengan perjalanan menyusuri Sentosa Sensoryscape, sebuah laluan yang menampilkan pemasangan berinspirasikan filem muzikal Wicked, sebelum menuju ke taman tema tersebut.

RWS, SDC dan STSPMF berkata pada 29 November bahawa daya usaha ini mencerminkan komitmen mereka terhadap keterangkuman sosial serta usaha memupuk keprihatinan dan sokongan masyarakat lebih kukuh di Pulau Sentosa.

RWS turut mengumpul dana bagi STSPMF melalui penjualan gantungan gelang (bracelet charms) ‘Yours For Good’, lapor The Straits Times (ST).

Para pengunjung boleh membeli atau menebus koleksi ini dengan perbelanjaan minimum di RWS dan kedai yang mengambil bahagian, termasuk Singapore Oceanarium dan restoran Din Tai Fung.

Bagi setiap gantungan gelang yang dijual atau ditebus, $2 akan disumbangkan kepada STSPMF.