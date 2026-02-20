Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Lebih 500 isi rumah raih manfaat barangan dapur hasil kerjasama Mendaki, rakan korporat, masyarakat

Mendaki mengagihkan barangan dapur Ramadan kepada lebih 500 isi rumah di serata kejiranan yang diselia Masjid Al-Islah, Masjid An-Nur, Masjid Kampung Siglap dan Masjid Maarof. - Foto MENDAKI

Yayasan Mendaki dengan kerjasama Yayasan FairPrice dan Lembaga Penggalakan Kesihatan (HPB), telah membungkus dan mengagihkan lebih 500 pek barangan runcit Ramadan kepada keluarga memerlukan, sekali gus memanfaatkan lebih 1,500 individu di kawasan kejiranan yang diselia Masjid Al-Islah, Masjid An-Nur, Masjid Kampung Siglap dan Masjid Maarof.

Pek barangan tersebut disediakan dengan teliti pada 19 Februari, oleh 70 sukarelawan daripada rakan korporat dan masyarakat, menurut satu kenyataan Mendaki pada 20 Februari.

Setiap pek mengandungi pilihan makanan sihat bagi menyokong hidangan berkhasiat sepanjang Ramadan, termasuk epal segar, kurma dan susu, selain beras perang, minyak kanola serta garam rendah natrium, kiub perasa dan sos rendah garam.

Turut disertakan ialah minuman malt, bubur segera, bijirin sarapan, biskut pelbagai jenis, pes kari dan mentega kacang. Barangan keperluan harian seperti lampin bayi juga diagihkan bagi meringankan beban keluarga.

Ketua Pegawai Eksekutif Mendaki, Encik Feroz Akber, berkata:

“Ramadan adalah waktu untuk bermuhasabah, memupuk ihsan dan memperkukuh sikap saling membantu, terutama bagi keluarga yang berdepan tekanan kewangan.

“Ia mengingatkan kita akan kepentingan saling menjaga satu sama lain, terutamanya keluarga yang mengkin menghadapi tekanan kewangan,.”

Menurut beliau, inisiatif itu bukan sekadar menyediakan keperluan asas, malah memberi ketenangan fikiran dan menjaga maruah penerima.

Kerjasama merentas sektor ini, tambahnya, membuktikan kesan besar yang boleh dicapai apabila pertubuhan berganding bahu demi kesejahteraan masyarakat.

Pengerusi Eksekutif Kanan Masjid Kampung Siglap, Encik Azman Mohd Ariffin, pula menekankan bahawa kerjasama berterusan dengan Mendaki membolehkan sokongan lebih menyeluruh diberikan kepada keluarga memerlukan sepanjang bulan suci ini.

Dalam pada itu, Mendaki turut menyokong Bazaar Bestari 2026 anjuran MudaSG bersama Majlis Pelajar Masjid Wak Tanjong di Wisma Mendaki pada 12 dan 13 Februari lalu.

Kempen sumbangan itu menggalakkan pemberian berhemah menerusi pengumpulan pakaian Hari Raya terpakai yang masih elok untuk diagihkan kepada keluarga kurang berkemampuan dan pekerja migran.