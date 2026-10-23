Kira-kira 275,000 warga emas yang mudah terjejas dan pekerja migran akan menerima dua pelitup muka N95 setiap seorang menerusi usaha bantuan jerebu DBS bernilai $1 juta.

Bank itu juga akan menyediakan alat pembersih udara kepada agensi perkhidmatan sosial rakan kongsinya untuk diagihkan kepada warga emas, menurut bank itu pada 23 Oktober.

Inisiatif itu menyusuli kesan jerebu akibat kebakaran di Indonesia.

DBS berkata pihaknya akan mengagihkan 50,000 pelitup muka N95 dan 100 alat penulen udara kepada agensi yang disokong Yayasan DBS, termasuk Allkin Singapore, Lions Befrienders dan Thye Hua Kwan Moral Charities.

Pengagihan itu dibantu sukarelawan DBS.

Bank itu turut bekerjasama dengan agensi berkenaan untuk menyediakan alat pembersih udara kepada 500 warga emas yang tinggal bersendirian dan tidak berupaya keluar rumah untuk mencari kelegaan kerana jerebu.

Dengan kerjasama Kementerian Tenaga Manusia (MOM), DBS juga akan mengagihkan 500,000 pelitup muka N95 kepada penghuni beberapa asrama pekerja migran menerusi pengendali asrama.

Pelitup muka turut diagihkan di tujuh pusat riadah pekerja migran, kecuali Pusat Riadah Sembawang, mulai tengah hari 25 Oktober mengutamakan siapa yang tiba dahulu.

DBS juga melaksanakan pelan tindak balas jerebu untuk kakitangannya, termasuk menyediakan pelitup muka N95 dan menawarkan aturan kerja lebih anjal kepada pekerja tertentu.

Langkah bantuan akan disesuaikan mengikut perubahan keperluan masyarakat, dengan butiran diumumkan kelak.

Ketua DBS Singapura, Encik Lim Him Chuan, berkata sesetengah golongan lebih terjejas akibat jerebu.

Beliau berkata DBS menyatukan tenaga kakitangan, rakan kongsi dan sumbernya untuk menangani keperluan mereka serta memastikan keselamatan dan sokongan berterusan.

Singapura mengalami keadaan berjerebu selama lebih enam minggu pada 2026.

Mutu udara mula memasuki paras tidak sihat pada 4 September, disusuli episod pencemaran udara berkala.

Bacaan PM2.5 tertinggi musim jerebu ini, iaitu 288, dicatatkan di barat Singapura pada 3 petang, 14 Oktober.

Pada 23 Oktober, bacaan PM2.5 setiap jam di seluruh Singapura kembali meningkat ke paras tinggi pada sebelah petang, selepas mutu udara kekal baik hingga sederhana sepanjang malam sebelumnya.

Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) meramalkan mutu udara mungkin merosot pada 23 Oktober, dengan Indeks Pencemaran Udara (PSI) mencapai paras tidak sihat antara 101 hingga 150.