Lebih 90% pekerja dapat semula gaji meski kes tuntutan meningkat pada 2025

Lebih daripada 90 peratus pekerja berjaya mendapat semula gaji dan pembayaran mereka di Perikatan Tiga Pihak bagi Penyelesaian Pertikaian (TADM) dan Tribunal Tuntutan Pekerjaan (ECT) pada 2025. - Foto fail

Lebih daripada 90 peratus pekerja berjaya mendapat semula gaji dan pembayaran mereka di Perikatan Tiga Pihak bagi Penyelesaian Pertikaian (TADM) dan Tribunal Tuntutan Pekerjaan (ECT) pada 2025. - Foto fail

Lebih 90% pekerja dapat semula gaji meski kes tuntutan meningkat pada 2025

Lebih 90% pekerja dapat semula gaji meski kes tuntutan meningkat pada 2025

Lebih daripada 90 peratus pekerja berjaya mendapat semula sepenuhnya gaji dan pembayaran mereka di Perikatan Tiga Pihak bagi Penyelesaian Pertikaian (TADM) dan Tribunal Tuntutan Pekerjaan (ECT) pada 2025.

Ini meskipun kadar keseluruhan bagi kes tuntutan dan rayuan pekerjaan yang dikemukakan kepada Kementerian Tenaga Manusia (MOM) dan TADM mencatatkan sedikit peningkatan pada 2025 berbanding 2024.

Menurut Laporan Piawaian Pekerjaan 2025 yang dikeluarkan oleh MOM dan TADM pada 24 Julai, kadar keseluruhan bagi kes tuntutan gaji meningkat daripada 2.63 pada 2024 kepada 2.84 bagi setiap 1,000 pekerja pada 2025.

Dalam kalangan senarai pekerja yang berjaya dalam proses tuntutan mereka, 88 peratus daripada kes tuntutan gaji yang dikemukakan pada 2025 telah diselesaikan secara baik melalui proses rundingan TADM, manakala baki 12 peratus lagi dirujuk kepada ECT untuk pengadilan.

“Bagi majikan yang tidak membayar gaji pekerja mereka secara penuh, MOM telah menyekat akses mereka kepada tenaga kerja asing.

“Kurang daripada 1 peratus daripada kes tuntutan gaji yang dikemukakan pada 2025 melibatkan majikan yang secara sengaja enggan membuat pembayaran penuh bagi tunggakan gaji, walaupun mempunyai keupayaan kewangan untuk berbuat demikian,” kata MOM dan TADM dalam satu kenyataan bersama pada 24 Julai.

Laporan yang sama juga mendedahkan bahawa kadar tuntutan keseluruhan bagi kes pemecatan tidak adil telah meningkat daripada 0.46 pada 2024 kepada 0.57 bagi setiap 1,000 pekerja pada 2025.

Daripada kes tuntutan pemecatan tidak adil yang dikemukakan pada 2025, sebanyak 67 peratus kes telah diselesaikan di TADM manakala baki 33 peratus lagi dirujuk kepada ECT untuk pengadilan.

Memberi perincian lanjut, laporan itu menjelaskan bagi 65 peratus kes yang diselesaikan di TADM, majikan didapati telah memenuhi kewajipan kontraktual atau undang-undang mereka, atau kes tersebut ditarik balik selepas proses rundingan.

Sementara itu, kadar keseluruhan bagi kes tuntutan dan rayuan pekerjaan telah meningkat sedikit daripada 3.12 pada 2024 kepada 3.44 bagi setiap 1,000 pekerja pada 2025.

MOM dan TADM menjelaskan peningkatan itu lebih kemungkinan didorong oleh keadaan pasaran pekerja susulan penyusunan semula dan penstrukturan semula perniagaan, dan bukannya akibat kemerosotan menyeluruh dalam piawaian pekerjaan.

“Kadar tuntutan pekerjaan berkait rapat dengan kadar pertukaran tenaga kerja – termasuk pemberhentian pekerja, pemberhentian kerja akibat pengurangan tenaga kerja, dan penutupan perniagaan – yang semuanya menunjukkan trend peningkatan pada 2025,” tambah MOM dan TADM dalam kenyataan mereka.

Dalam pada itu, majikan diingatkan untuk memenuhi kewajipan mereka di bawah Akta Pekerjaan dan Akta Pengambilan Tenaga Kerja Asing (EFMA), termasuk membayar gaji pekerja secara penuh dan tepat pada waktunya.

“Kegagalan membayar gaji merupakan satu kesalahan, dan MOM akan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan penguatkuasaan yang bersesuaian, yang mungkin merangkumi amaran, denda kompaun, dan pendakwaan.