Rosrankani Abdul Latif dikenakan hukuman penjara selepas mengaku bersalah atas pelbagai kesalahan. - Foto fail

Rosrankani Abdul Latif dikenakan hukuman penjara selepas mengaku bersalah atas pelbagai kesalahan. - Foto fail

Seorang lelaki berusia 68 tahun telah dikenakan hukuman penjara lapan bulan dan satu minggu selepas mengaku bersalah atas pelbagai kesalahan, termasuk mengintai, mengganggu secara seksual, dan mencuri.

Dia didapati mengintai jirannya yang berusia 23 tahun selama berbulan-bulan, bahkan menggunakan penunjuk laser ke dalam biliknya.

Rosrankani Abdul Latif berhadapan lapan pertuduhan, termasuk gangguan seksual, voyeurisme, dan kecurian, lapor Shin Min Daily News.

Pada 13 Mac, dia mengaku bersalah atas empat pertuduhan dan dijatuhi hukuman penjara lapan bulan dan satu minggu.

Siasatan mendedahkan bahawa pada Januari 2025, Rosrankani mendapati tingkap bilik tidur jirannya itu terbuka dan langsirnya terselak, membolehkannya mengintai dari tingkap bilik mandi rumahnya.

Dari Januari hingga Ogos 2025, dia kerap mengintip dan menggunakan penunjuk laser untuk menarik perhatian wanita itu.

Rosrankani akan memerhatikan wanita itu menanggalkan pakaian atau berbaring.

Dia mengakui mengintip kerana dia masih bujang dan rasa “tertarik untuk melihat perempuan”, serta percaya bahawa mangsa menyukainya.

Pada Mei 2025, dari bilik mandi rumahnya, Rosrankani memerhatikan mangsa sedang mencuba pakaian baru.

Pada 24 Jun, mangsa membuat laporan polis selepas Rosrankani menggunakan laser untuk memancar ke pahanya.

Berasa terganggu, wanita itu kemudiannya memasang kamera keselamatan, menutup langsir, dan memasang filem tingkap lut cahaya.

Namun, Rosrankani tidak mengalah.

Sekitar tengah malam pada 18 Julai 2025, Rosrankani memancarkan laser ke dalam bilik tidur mangsa dari tandasnya selama kira-kira 10 hingga 15 minit. Langsir mangsa pada masa itu separuh terbuka.

Dia kemudian menjerit berulang kali: “Datang ke rumah saya. Saya sayang awak... Saya mahu lihat awak,” bersama dengan kata-kata yang berunsur seksual.

Ibu mangsa kemudian menghubungi polis kerana Rosrankani terus memancarkan laser ke dalam bilik anak perempuannya itu.

Dia ditangkap pada hari tersebut dan laser tersebut dirampas.

Rosrankani kemudiannya didakwa dan dibebaskan dengan jaminan.

Pada 2 Ogos 2025, dalam keadaan mabuk, dia berjalan mundar-mandir di koridor luar rumah mangsa dan menjerit kepadanya, menyebabkan mangsa tertekan.

Semasa siasatan, Rosrankani mengaku bahawa ibu dan makcik mangsa telah bersemuka dengannya.