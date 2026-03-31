Lelaki didakwa lempar telur ke kereta polis dibawa semula ke tempat kejadian
Mar 31, 2026 | 4:09 PM
Davin Lian Ke Xiang yang didakwa terlibat dalam kes vandalisme dibawa semula ke tempat kejadian di Blok 296 Punggol Central, oleh pegawai polis pada pagi 31 Mac. - Foto ST
Seorang lelaki, Davin Lian Ke Xiang, 28 tahun, dibawa polis ke Punggol pada pagi 31 Mac, kembali ke lokasi vandalisme yang didakwa dilakukannya.
Lian dikatakan membuat sekurang-kurangnya 18 panggilan palsu kepada polis. Kenderaan polis yang dihantar selepas panggilan itu kemudiannya dilempar telur.
Laporan berkaitan
