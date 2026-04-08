Lelaki didakwa miliki senjata, termasuk busur silang buatan sendiri
Apr 8, 2026 | 10:58 PM
Pihak polis menemui simpanan besar senjata dan barang larangan di sebuah unit di Blok 108 Potong Pasir Avenue 1 pada 6 April. - Foto SPF
Seorang lelaki didakwa di mahkamah pada 8 April atas satu tuduhan memiliki senjata, selepas pihak polis menemui apa yang disifatkan sebagai “simpanan besar” barang larangan di sebuah flat Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB).
Penemuan itu dibuat susulan laporan mengenai individu yang melepaskan tembakan (firing projectile) di kawasan tersebut.
