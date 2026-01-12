Au Yong Khin Mun, 40 tahun, dijatuhi hukuman penjara 23 bulan dan dua minggu, serta dua sebatan pada 12 Januari, kerana membelasah isterinya. - Foto fail

Au Yong Khin Mun, 40 tahun, dijatuhi hukuman penjara 23 bulan dan dua minggu, serta dua sebatan pada 12 Januari, kerana membelasah isterinya. - Foto fail

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Seorang bapa tiga anak kecil dijatuhi hukuman penjara 23 bulan dan dua minggu, serta dua sebatan pada 12 Januari, setelah berulang kali memukul dan membanting isterinya ke lantai akibat perselisihan faham.

Au Yong Khin Mun, 40 tahun, mengaku bersalah atas tuduhan sengaja menyebabkan kecederaan parah.

Isterinya mengalami pelbagai keretakan pada muka, tulang selangka, dan rusuk.

Mahkamah dimaklumkan Au Yong dan isterinya sedang dalam proses perceraian.

Serangan itu berlaku pada 2 Disember 2024 di sebuah kantin Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura (SUTD) di Changi.

Pasangan yang sudah berumah tangga sekitar lima tahun berada di situ untuk bersarapan setelah menghantar kembar perempuan mereka yang berusia empat tahun di prasekolah berdekatan.

Mereka juga mempunyai seorang anak lelaki berusia dua tahun.

Ketika bersarapan, Au Yong menyuarakan hasrat menggunakan hasil jualan kondo mereka untuk melangsaikan hutang kad kredit.

Isterinya membantah, sebaliknya mencadangkan wang itu digunakan untuk membeli flat Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB).

Marah dengan penolakan itu, Au Yong cuba menampar isterinya dua kali dari seberang meja.

Apabila gagal, dia bangkit, menghampiri isterinya, dan memukul kepala serta belakang badan mangsa berkali-kali.

Semasa isterinya berpaling, Au Yong memukul kepalanya dengan cawan kopi ais dan pinggan makanan.

Dia juga menendang belakang isterinya dengan lutut, memegang dari belakang, dan membantingnya ke lantai.

Isteri mangsa mengalami pelbagai patah tulang dan terpaksa dirawat di hospital selama enam hari.

Memohon hukuman penjara antara 24 dengan 26 bulan dan enam sebatan, Timbalan Pendakwa Raya (DPP) Suriya Prakash, menyifatkan perbuatan Au Yong sebagai “amat pengecut” kerana menyerang mangsa dari belakang.