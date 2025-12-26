Shawn Loo Zhi Jian didakwa mengatur pertemuan dengan Encik Ravi Madasamy (kiri) untuk mengambil dadah di sebuah flat di Upper Boon Keng Road pada 24 Disember. - Foto ST

Lelaki yang didakwa mengambil dadah bersama mantan peguam, Encik Ravi Madasamy, lebih dikenali sebagai M. Ravi, didakwa pada 26 Disember kerana mengatur satu perjumpaan yang mana dadah terkawal telah diambil.

Shawn Loo Zhi Jian, 40 tahun, didakwa mengatur satu pertemuan bersama Encik Ravi untuk mengambil dadah jenis methamphetamine di sebuah flat di Upper Boon Keng Road pada 24 Disember antara 1 pagi dengan 5 pagi.

Profil LinkedIn Loo menunjukkan dia merupakan penolong naib presiden di sebuah bank luar negara, yang disertainya pada 2011 selepas menamatkan pengajian di Universiti Pengurusan Singapura (SMU).

Pendakwa raya memohon agar kes itu didengar semula dalam tempoh seminggu sementara menunggu keputusan ujian dadah dan pengambilan rakaman kamera keselamatan, lapor The Straits Times (ST).

Dia dijangka hadir semula di mahkamah pada 2 Januari 2026.

Encik Ravi berusia 56 tahun ketika beliau meninggal dunia pada 24 Disember.

Pihak polis sebelum ini menyatakan beliau mengambil dadah bersama seorang rakan sebelum ditemui tidak sedarkan diri di flat tersebut pada hari yang sama.

Paramedik telah bertindak apabila menerima satu panggilan sekitar 5.40 pagi.

Bersamanya ialah rakannya, yang mengatakan dia telah mengambil dadah bersama Encik Ravi beberapa jam sebelum itu.

Lelaki tersebut memberitahu pihak berkuasa bahawa Encik Ravi menunjukkan reaksi terhadap dadah berkenaan, menyebabkannya menghubungi bantuan dan memberi bantuan pernafasan kecemasan (CPR) ke atas Encik Ravi.

Lelaki itu ditangkap oleh Biro Narkotik Pusat (CNB), sementara Encik Ravi dibawa ke hospital di mana beliau kemudian meninggal dunia.

Dalam satu kenyataan bersama pada 26 Disember oleh pihak polis dan CNB, mereka berkata pegawai CNB telah merampas beberapa barangan berkaitan dadah dari flat tersebut.

Ujian air kencing lelaki itu menunjukkan keputusan positif bagi dadah terkawal, dan sampel air kencingnya akan dihantar ke Penguasa Sains Kesihatan (HSA) untuk ujian lanjut.

Siasatan awal mendapati kedua-dua lelaki itu saling mengenali sejak 2023 dan bertemu buat pertama kali melalui aplikasi media sosial.

Menurut kenyataan bersama tersebut:

“Lelaki berusia 40 tahun itu mengatakan mereka telah bertemu di flatnya pada 24 Disember untuk mengambil dadah yang didakwa daripada mereka berdua, serta melakukan kegiatan lain.”

Para peguam memberikan penghormatan kepada Encik Ravi atas sumbangan besarnya kepada kerjaya undang-undang.

Beliau mula mengamalkan undang-undang pada 1997 dan merupakan penentang kepada Seksyen 377A, undang-undang yang menjadikan hubungan seks sesama lelaki sebagai kesalahan jenayah, yang akhirnya dimansuhkan pada 2022.

Encik Ravi disahkan menghidap gangguan bipolar pada 2006 dan melalui beberapa prosiding tatatertib pada tahun-tahun berikutnya.

Ini termasuk kesalahan kerana mengganggu prosiding mahkamah dan pengendalian kes klien secara tidak wajar.

Pada 2023, beliau dikenakan penggantungan maksimum selama lima tahun kerana membuat tuduhan tidak berasas terhadap Peguam Negara, pihak pendakwaan dan Persatuan Undang-Undang.

Namanya dikeluarkan daripada daftar peguam oleh Mahkamah Tiga Hakim pada 2024.