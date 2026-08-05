Seorang lelaki didakwa di mahkamah pada 5 Ogos atas tuduhan menculik seorang remaja lelaki berusia 19 tahun.

Dia turut berdepan tuduhan tambahan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan kerana memiliki parang berukuran 43 sentimeter.

Menurut dokumen mahkamah, Mashahri Mazlan, menculik mangsa pada sekitar 1.55 pagi, pada 4 Ogos, di Blok 104B, Canberra Street, sekitar Sembawang, dengan mengugut mangsa menggunakan pisau dan memaksanya masuk ke dalam sebuah kenderaan.

Dari Canberra Street, Mashahri didakwa memandu kereta milik mangsa ke 43 Admiralty Road West, dan kemudian ke persimpangan Woodlands Avenue 10 dan Avenue 7.

Dalam kenyataan sebelum ini, pihak polis berkata mereka dimaklumkan mengenai kejadian itu pada 4 Ogos.

Siasatan awal menunjukkan mangsa telah didatangi oleh sekumpulan orang yang terdiri daripada Mashahri, 38 tahun, dua orang wanita, dan seorang lagi lelaki berikutan perselisihan faham berkaitan penyewaan kereta.

Mashahri dikatakan telah mengacukan parang itu bagi mengugut serta mengarahkan mangsa supaya duduk di kerusi penumpang depan kereta itu.

Sementara itu, lelaki yang seorang lagi duduk di bahagian belakang kereta tersebut.

Pegawai daripada Divisyen Polis Woodlands mengesan kenderaan mangsa di Woodlands selepas kejadian penculikan itu, namun Mashahri yang memandu, segera memecut bagi mengelak daripada ditangkap.

Cubaan mengejar kenderaan tersebut bagaimanapun berakhir apabila ia terbabas lalu merempuh tiang lampu di persimpangan Woodlands Avenue 7 dan Woodlands Avenue 10.

Mashahri ditahan di tempat kejadian dan didapati memiliki sebilah parang, manakala anggota lain kumpulan itu melarikan diri.

Lelaki berusia 36 tahun dan dua wanita berumur 30 dan 38 tahun itu ditangkap berasingan menerusi siasatan susulan.

Siasatan polis terhadap ketiga-tiga individu berkenaan masih dijalankan.

Mashahri akan ditahan reman bagi membolehkan polis meneruskan siasatan.

Kesnya akan disebut semula di mahkamah pada 12 Ogos.